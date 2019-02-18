"Не зробила б це без вас": Вікторія Бекхем зворушила шанувальників ніжними фото з чоловіком

На показі нової колекції Вікторії Бекхем традиційно зібралася вся родина

На днях Виктория Бекхэм с успехом представила свою новую коллекцию Victoria Beckham осень-зима 2019/2020. Первыми увидеть шоу собралась масса поклонников бренда, среди которых знаменитости, модные инсайдеры, а также, разумеется, родные Виктории.

Как известно, Виктория любит создавать практичные вещи, которые будут востребованы в гардеробе активной женщины. Поэтому ключевые акценты новой коллекции: безупречный крой, простота и комфорт. Широкие брюки клеш, юбки и платья-миди, блузы с удлиненными за счет манжетов рукавами и свитеры отсылают к эстетике 70-х. Еще одна отличительная черта коллекции – необычные цветовые сочетания и яркие акценты. Красная блуза здесь идет в комплекте с белым костюмом, малиновая юбка – с сиреневым свитером... Наряды приглушенной цветовой гаммы дополнены туфлями кислотных оттенков, яркими ремнями и сумочками.

Дэвид и Виктория Бэкхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Не меньше внимания, чем коллекция, привлекли родственники звезды. Так, поддержать Викторию на показ пришла вся семья: Дэвид, Бруклин со своей девушкой Ханой Кросс, Ромео, Круз и Харпер сидели в первом ряду. И к слову, не забывали постить яркие моменты шоу в свои соцсети. К примеру, Дэвид выставлял в своем аккаунте забавные снимки, сравнивая прически маленькой Харпер и Анны Винтур. А Хана Кросс выставила видео и подписала: "Поздравляю, Виктория! Шоу было потрясающим!"

Фото: instagram.com/davidbeckham

Виктория и Дэвид Бэкхем во время вечеринки в честь запуска новой коллекции (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Да и сама Виктория не уставала радовать фолловеров теплыми снимками наряду с тизерами новой коллекции, подиумными луками и видео. Так, в своих сториз в Instagram она показала открытку, подписанную: "Удачи, мамочка, мы тебя любим! Дэвид, Бруклин, Ромео, Круз и Харпер". А после выставила много совместных видео и фото с семьей и мужем. Одно из них она подписала: "После шоу – ланч с моими любимыми людьми. Я бы не смогла сделать это без вас". Что ж, слухи о разводе в звездном семействе, которые периодически появляются в сети, можно считать лишь слухами.

Показ Новой коллекции Victoria Beckham осень-зима 2019/2020 (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, что тем временем в Лондоне грандиозно стартовала Неделя моды. Свою "бунтарскую" коллекцию представил легендарный бренд Burberry. на подиум вышли поистине звездные модели: Ирина Шейк, Джиджи Хадил, Наталья Водянова, Мариякарла Босконо.

Ранее мы детально описывали элегантный образ Натальи Водяновой на показе Burberry.

Но интересно, что именно образ Ирины Шейк для шоу Burberry стал одним из самых обсуждаемых.