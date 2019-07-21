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"Не перестаєш дивувати": чарівна Кароль обпекла магнетичним поглядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.07.2019 - 18:29
"Не перестаєш дивувати": чарівна Кароль обпекла магнетичним поглядом
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка заворожила пронизливим поглядом

Поп-діва Тіна Кароль не дає шанувальника розслабитися – її фотосети з кожним разом стають все більш відвертими. Фани зізнаються – така тенденція насторожує і одночасно радує, адже зірці дійсно, є чим похвалитися. Її ідеальною фігура і апетитні форми викликаю загальне захоплення. Кадри, зроблені під час поїздки артистки в США, підкорили серця підписників співачки, число яких вже перевалила за мільйон.

На свіжому фото в Instagram Тіна вирішила показати грацію і витонченість, а також продемонструвала магнетичний погляд, який шанувальники тут же назвали жагучим і захопливим.

Гра світла і тіні на обличчі співачки робить знімок ще більш ефектним. Її млосний погляд в камеру, витончена поза і плавний жест рукою, чуттєво розтулені губи виглядають на знімку дуже спокусливо. Природний макіяж лише підкреслив тремтливість образу.

&quot;Не перестаєш дивувати&quot;: чарівна Кароль обпекла магнетичним поглядом

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

В коментарях шанувальники навперебій обсипали Тіну компліментами і захоплювалися її ефектною зовнішністю, а також умінням заворожити одним лише поглядом.

"Нереально красива", "Капєц, ти космічна", "Тіна, не перестаєш дивувати", "Красуня", "Русалочка, сама-сама", "Звабила всіх разом!", "Цей погляд, вбиває", "Шикарна", "Це дівчинка-таємниця", "Яка ж прекрасна", "Красуня наша", - писали фани.

 

Скріншот коментарів

До речі, Тіна Кароль вже публікувала схоже фото раніше. Вона позувала в тій же локації і в ідентичному вбранні з блакитного прозорого мережива з великим декольте.

&quot;Не перестаєш дивувати&quot;: чарівна Кароль обпекла магнетичним поглядом

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що Тіна Кароль звела мережу з розуму "видом ззаду" - співачка показала знімок в коротких шортах з боку спини.

Раніше Тіна Кароль підкорила зовнішністю без грама макіяжу. Знімок з'явився на фан-сторінці зірки.

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Новини України Тіна Кароль
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