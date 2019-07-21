ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Не перестаешь удивлять": пленительная Кароль обожгла магнетическим взглядом

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.07.2019 - 18:29
"Не перестаешь удивлять": пленительная Кароль обожгла магнетическим взглядом
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица заворожила пронзительным взглядом

Поп-дива Тина Кароль не дает поклонника расслабиться – ее фотосеты с каждым разом становятся все более откровенными. Фаны признаются – такая тенденция их настораживает и радует одновременно, ведь звезде действительно, есть чем похвастаться. Ее идеальной фигура и аппетитные формы вызываю всеобщее восхищение. Кадры, сделанные во время поездки артистки в США, покорили сердца подписчиков певицы, число котрых уже перешагнуло за миллион.

На свежем фото в Instagram Тина решила показать грацию и изящество, а также продемонстрировала магнетический взгляд, который поклонники тут же назвали обжигающим и манящим.

Игра света и тени на лице певицы делает снимок еще более эффектным. Ее томный взгляд в камеру, изящная поза и плавный жест рукой, чувственно приоткрыте губы выглядят на снимке очень соблазнительно. Естественный макияж лишь подчеркнул трепетность образа.

&quot;Не перестаешь удивлять&quot;: пленительная Кароль обожгла магнетическим взглядом

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

В комментариях поклонники наперебой осыпали Тину комплиментами и восхищались ее эффектной внешностью, а также умением заворожить одним лишь взглядом.

"Нереально красивая", "Капец, ты космическая", "Тина, не перестаешь удивлять", "Красуня", "Русалочка, самая-самая", "Звабила всіх разом!", "Этот взгляд, убивает", "Шикарная", "Это девочка-тайна", "Какая же прекрасная", "Красотка наша", - писали фаны.

 

Скриншот комментариев

Кстати, Тина Кароль уже публиковала схожее фото ранее. Она позировала в той же локации и в идентичном наряде из голубого прозрачного кружева с внушительным декольте.

&quot;Не перестаешь удивлять&quot;: пленительная Кароль обожгла магнетическим взглядом

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль свела сеть с ума "видом сзади" - певица показала снимок в коротких шортах со стороны спины.

Ранее Тина Кароль покорила  внешностью без грамма макияжа. Снимок появился на фан-страничке звезды.

Вот это ножки: Тина Кароль похвасталась идеальной фигурой на эффектном фото Сексуальная Тина Кароль в коротком топе без белья вызвала фурор в сети
Новости Украины Тина Кароль
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь