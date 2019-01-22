"Не панікувати": Регіна Тодоренко вперше зізналася про труднощі під час вагітності

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча відзначила, що була налякана неправильним розташуванням малюка і ретельно готувалася до його появи на світло

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко охоче ділитися з шанувальниками своїми откровенниями про вагітність, описуючи відчуття, які її супроводжували на кожному місяці. Вона вперше зважилася на одкровення і зізналася в Instagram про труднощі з розташуванням дитини, а також тонкощах підготовки до пологів, які обіцяли бути не простими.

Регіна зазначила, що на восьмому місяці до майбутнього народження сина її готував специлист, яка допомогла подолати всі страхи і сумніви, а також дала цінні рекомендації, як поводитися під час вагітності і появи на світ малюка.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"А ви знали, що окситоцин, гормон любові, – це ідеальне знеболювальне, який виділяє організм під час пологів? А що між переймами можна їсти карбонару? А коли-небудь думали, що народжувати насправді можна легко? На 8-му місяці я познайомилася з Інною (найважливіший людина в пологах), яка стала не тільки моєї акушеркою, але і провідником у найважливішому процесі в моєму житті. Вона готувала мене до пологів, розповіла, як проходить кожен період, яким диханням треба користуватися в цей період, дала установки на правильні вправи, які я робила кожен день протягом місяця перед пологами. Вона не обіцяла, що буде легко і, розповівши всі можливі варіанти результату подій, просила не панікувати. Але, дізнавшись, що мій малюк в тазовому передлежанні (лежить сідницями до виходу), сказала, що це не страшно, і все станеться так, як має, але при цьому порадила звернутися до допомоги остеопата, якщо до 36-го тижня дитина не перевернеться . На 36-му тижні бэбик все ще не перекинувся", - чесно зізналася знаменитість.

Підписники Тодоренко почали жваво цікавитися подробицями народження дитини і способом, яким вона з'явився на світ, а також ділитися своїми історіями.

"З нетерпінням чекаю наступний пост, так як перебуваю на 35 тижні і дочка так само в тазовому передлежанні", "Молодець! Така усвідомленість з першою вагітністю - це здорово!", "Ой, як же, твій бэбик пізніше перекинувся?", "Ох, скільки всього написали. Регіна, я тебе повністю підтримую! Народжувати треба кайфово! І я налаштовую себе на це", - ділилися своїми відчуттями коментаторы.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Раніше Регіна Тодоренко повідала про свої тривоги та переживання, а також про те, як звикла справлятися з життєвими труднощами і психологічним дискомфортом.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко розповіла про тонкощі простих і комфортних пологів, поділившись власним досвідом.

До речі, Тодоренко зізналася в приємних бажаннях,які переслідували її на шостому місяць вагітності.

Відео: РБК-Україна