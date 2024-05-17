"Был журналистом". Наталка Карпа рассказала о своем возлюбленном, который трагически погиб

Украинская певица Наталка Карпа рассказала о своей первой большой любви, который трагически погиб при невыясненных обстоятельствах.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы Славе Демину .

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Отвечая на вопрос ведущего, от чего погиб ее возлюбленный, артистка заявила, что это был несчастный случай.

К такому выводу пришли частные детективы и государственная служба.

"Он был журналистом. Как свидетельствуют свидетели, которые его видели в последний раз, он сидел с друзьями. Возможно там выпил лишнего. Его такси привезло под дом. Поднимаясь на второй этаж, он споткнулся и упал на шкаф", - шокировала подробностями трагедии Наталка.

Наталка Карпа (фото: instagram.com/natalkakarpa)

"В шкафу были такие небольшие стеклянные витражи. Он разбил локтем и рукой витражик, который ему перерезал артерию", - добавила она.

А уже утром, говорит исполнительница, его нашла мама.

Также Карпа рассказала, сколько они с этим парнем были вместе.

"Наша первая романтическая встреча - это был Новый год. А эта вся история случилась в июле, то есть полгода. Я не скажу, что у нас были отношения. Лично для меня это была огромная любовь. Я как раз я заканчивала школу и поступала в университет. 18 лет мне было", - призналась певица.

Погибшему же журналисту, говорит Наташа, тогда было где-то 25-26 лет.