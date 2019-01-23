"Не робіть так": Регіна Тодоренко застерегла від помилок під час вагітності

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Знаменитість розповіла, як не нашкодити собі і майбутньому малюку

"Вагітний марафон" від Регіни Тодоренко, української співачки і телеведучої, підходить до кінця. Співачка відверто розповіла про всі труднощі і радощі вагітності, про що наполегливо мовчала 9 місяців до цього.

На цей раз знаменитість розповіла, які труднощі та помилки можуть чекати майбутніх мам на пізніх термінах, і як вона сама справлялася з ними.

"На 36-му тижні УЗД показало, що моя дитина щільно сидить навпочіпки і повертатися не збирається. Мене це страшенно дратувало. І, перш, ніж піти до остеопата, я начиталася такої інформації в інтернеті, яка жахнула мене. Дівчата, не робіть так, перевіряйте всю достовірність у свого лікаря!" - застерегла Регіна своїх підписниць.

Фото: Регіна Тодоренко до самих пологів робила спеціальні вправи, щоб дитина зберігала потрібне положення в животі (instagram.com/reginatodorenko)

За допомогою телеведуча звернулася до фахівця, який швидко і безболісно виправив ситуацію.



"Прийшовши до остеопата, я дуже хвилювалася, особливо коли цей високий двометровий чоловік заліз своїми руками мені в живіт, як хіллер, намацав голову й почав перевертати мою дитину головою вниз: "Аа, малюк, тобі ніжка біля голови заважала перевернутися", - лагідно сказав лікар", - розповіла Регіна.

"Друзі, це правда. На УЗД БУЛО ВИДНО, що одна ніжка зігнута, а інша випрямлена. Як??? Як він руками це відчув? Як же мені було страшно! Але відразу через 15 хвилин я відчула полегшення, тому що центр ваги змінився, ніжки стали впиратися мені в ребра, і я дуже спокійно і повільно пішла додому", - знаменитість залишилася задоволена результатом маніпуляцій доктора.

Крім того, Регіна Тодоренко зізналася, що в останні дні перед пологами боялася різко поворухнутися, щоб дитина знову не перевернулася. А також робила різні вправи, щоб плід залишався в правильному положенні, наприклад, плавала.

Деякі коментатори, звичайно ж висловили свою думку про маніпуляції лікаря, інші подякували Регіні за науку.

Скріншот: Коментарі до посту Регіни Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Не зрозуміла, як це в живіт заліз?? Зовні сподіваюся???";

"Зовнішній поворот дуже небезпечний і давно заборонений в акушерстві";

"Региночка, у мене душа стрепенулась... Як добре, що пологи у підсумку пройшли успішно і малюк здоровий. Скільки тобі довелося похвилюватися і пережити. Як шкода, що народ ллє бруд у коментарях, у відповідь на твої найпотаємніші секрети. Дякую, що ділишся, багатьом твій досвід стане в нагоді", - подякували передплатники.



Ми також писали про те, що Регіна Тодоренко назвала гігантську цифру на вагах після пологів. Вона зізналася, що не могла зупинитися і весь час їла.

Крім того, Регіна Тодоренко зізналася, що робить з кривдниками.



Раніше Регіна Тодоренко розповіла про те, як лякала свою маму, жартуючи над нею під час подорожей в інші країни.

Подробиці про Регіну Тодоренко (відео: РБК-Україна)