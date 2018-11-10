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Принц Гарри рассказал о своей странной привычке

Lite » Звезды 10.11.2018 - 19:45
Фото: Принц Гарри (wikimedia.orgFirebrace)
Фото: Принц Гарри (wikimedia.orgFirebrace)

Эту привычку он унаследовал от своего отца

Принц Гарри, который не так давно женился на актрисе Меган Маркл, рассказал, что одержим одной привычкой. Внук Елизаветы любит выключать свет в доме. Эту привычку принц Гарри унаследовал от отца, являющегося давним защитником окружающей среды, передает People.

"Он ярый сторонник того, чтобы постоянно выключать зажженный свет дома", – говорит Гарри об отце принце Чарльзе в новом документальном фильме "Принц, сын и наследник: Чарльз в его 70 лет", который транслировался на BBC One в четверг на британском ТВ. "И это то, чем я тоже одержим", – добавил герцог Сассекский.

Принц Гарри рассказал о своей странной привычкеФото: Принц Гарри и Меган Маркл (BBC.com)

По словам Гарри, его жена сразу заметила эту привычку.

"Что ненормально, потому что ... Меган всегда говорит: "Ну зачем выключать свет? Тут темно", а я всегда отвечаю: "Нам хватит и одной лампочки, вместо шести включенных". Для меня это вошло в привычку, и так может каждый человек. И я думаю, что это один из ключевых уроков, которые преподал нам наш с Уильямом отец".

Как ранее писал Styler,  отец Меган Маркл рассказал, как узнал о беременности дочери.

До этого Меган Маркл впервые прокомментировала свою беременность.

 

Новости Украины принц Гарри
Styler
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