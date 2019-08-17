Назвали "девушкой мечты": Тодоренко рассказала об отдыхе в Одессе без мужа

Ведущая вместе с сыном наслаждается общением с родными
Регина Тодоренко устроила себе "домашний" отпуск - вместе с сыночком Мишей телеведущая проводит время в родной Одессе, наслаждаясь общением с семьей и старыми друзьями, а также щедрым застольем. Ее супруг Влад Топалов остался в Москве, где постоянно проживает артистка с семьей. Молодая мама же с удовольствием делится кадрами из города своей юности и рассказывает, как проводит там время.
Так, Регина опубликовала "счастливое" фото, на котором запечатлена в белом платье в мелкий горошек и с рукавами, и кроссовках. Девушка позирует на террасе кафе, приподняв рукой волосы, и выглядит очень довольной жизнью. Ведущая призналась, что во время прогулок по Одессе многие ее узнают и просят сфотографироваться, а один парень даже назвал ее "девушкой мечты".
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
"Сегодня успела - встретиться с подругами, обсудить "житие" и работу #YouTube-канала - прогуляться по городу (5км) с детьми - сфоткаться с 34мя прохожими, один из них даже сказал: "Регина, вы - Девушка моей мечты, жаль, что замужем",
- заглянуть в @jardin.od и @sabaneev.gourmet.garden - съездить на кладбище )", - рассказала Тодоренко о своих насыщенных днях.
Подписчики отмечают, что в отпуске в родном городе всегда много дел, а также восхищаются красотой и непосредственностью Регины.
Скриншот комментариеа (instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, Регина Тодоренко поделилась секретами чудесного перевоплощения - ведущая рассказала, как "из мамки с растрепанной гулькой на голове превращается в "телочку", пока сын спит.
Ранее Регина Тодоренко показала фото из зоопарка в Одессе и попросила придумать к нему забавную подпись.