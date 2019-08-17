ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Назвали "девушкой мечты": Тодоренко рассказала об отдыхе в Одессе без мужа

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.08.2019 - 18:37
Назвали "девушкой мечты": Тодоренко рассказала об отдыхе в Одессе без мужа
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая вместе с сыном наслаждается общением с родными

Регина Тодоренко устроила себе "домашний" отпуск - вместе с сыночком Мишей телеведущая проводит время в родной Одессе, наслаждаясь общением с семьей и старыми друзьями, а также щедрым застольем. Ее супруг Влад Топалов остался в Москве, где постоянно проживает артистка с семьей. Молодая мама же с удовольствием делится кадрами из города своей юности и рассказывает, как проводит там время.

Так, Регина опубликовала "счастливое" фото, на котором запечатлена в белом платье в мелкий горошек и с рукавами, и кроссовках. Девушка позирует на террасе кафе, приподняв рукой волосы, и выглядит очень довольной жизнью. Ведущая призналась, что во время прогулок по Одессе многие ее узнают и просят сфотографироваться, а один парень даже назвал ее "девушкой мечты".

Назвали &quot;девушкой мечты&quot;: Тодоренко рассказала об отдыхе в Одессе без мужа

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Сегодня успела - встретиться с подругами, обсудить "житие" и работу #YouTube-канала - прогуляться по городу (5км) с детьми - сфоткаться с 34мя прохожими, один из них даже сказал: "Регина, вы - Девушка моей мечты, жаль, что замужем",
- заглянуть в @jardin.od и @sabaneev.gourmet.garden - съездить на кладбище )", - рассказала Тодоренко о своих насыщенных днях.

Подписчики отмечают, что в отпуске в родном городе всегда много дел, а также восхищаются красотой и непосредственностью Регины.

  • Какая милая, красивая
  • Очень интерессно
  • Вы как всегда прекрасны
  • Потрясающий человек, лучик солнышка!
  • Какая ты красивая Регина!
  • Эх, Одесса.
  • Мамина доця))
  • Красотка!
  • Вы шикарны и красивы!!!

Назвали &quot;девушкой мечты&quot;: Тодоренко рассказала об отдыхе в Одессе без мужа

Скриншот комментариеа (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко поделилась секретами чудесного перевоплощения - ведущая рассказала, как "из мамки с растрепанной гулькой на голове превращается в "телочку", пока сын спит.

Ранее Регина Тодоренко показала фото из зоопарка в Одессе и попросила придумать к нему забавную подпись.

"Превращаюсь в "телочку": Регина Тодоренко поделилась секретами чудесного перевоплощения "Девочки – красавицы": Регина Тодоренко умилила кадром с одесскими подружками
Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренкосын
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь