Назвали "девушкой мечты": Тодоренко рассказала об отдыхе в Одессе без мужа

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая вместе с сыном наслаждается общением с родными

Регина Тодоренко устроила себе "домашний" отпуск - вместе с сыночком Мишей телеведущая проводит время в родной Одессе, наслаждаясь общением с семьей и старыми друзьями, а также щедрым застольем. Ее супруг Влад Топалов остался в Москве, где постоянно проживает артистка с семьей. Молодая мама же с удовольствием делится кадрами из города своей юности и рассказывает, как проводит там время.

Так, Регина опубликовала "счастливое" фото, на котором запечатлена в белом платье в мелкий горошек и с рукавами, и кроссовках. Девушка позирует на террасе кафе, приподняв рукой волосы, и выглядит очень довольной жизнью. Ведущая призналась, что во время прогулок по Одессе многие ее узнают и просят сфотографироваться, а один парень даже назвал ее "девушкой мечты".

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Сегодня успела - встретиться с подругами, обсудить "житие" и работу #YouTube-канала - прогуляться по городу (5км) с детьми - сфоткаться с 34мя прохожими, один из них даже сказал: "Регина, вы - Девушка моей мечты, жаль, что замужем",

- заглянуть в @jardin.od и @sabaneev.gourmet.garden - съездить на кладбище )", - рассказала Тодоренко о своих насыщенных днях.

Подписчики отмечают, что в отпуске в родном городе всегда много дел, а также восхищаются красотой и непосредственностью Регины.

Какая милая, красивая

Очень интерессно

Вы как всегда прекрасны

Потрясающий человек, лучик солнышка!

Какая ты красивая Регина!

Эх, Одесса.

Мамина доця))

Красотка!

Вы шикарны и красивы!!!

Скриншот комментариеа (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко поделилась секретами чудесного перевоплощения - ведущая рассказала, как "из мамки с растрепанной гулькой на голове превращается в "телочку", пока сын спит.

Ранее Регина Тодоренко показала фото из зоопарка в Одессе и попросила придумать к нему забавную подпись.