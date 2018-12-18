Назад в 90-ті: Кайлі Дженнер у футболці Backstreet Boys

Фото: Кайлі Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

Ностальгія за 90-тими все більше захоплює світ, схоже пора діставати з далекої полиці футболку з молодим Леонардо Ді Капріо на Титаніку

На своїй сторінці в соцмережі Instagram Кайлі Дженнер, американська модель, бізнесвумен, учасниця телешоу "Сімейство Кардашян" розмістила фото в наряді, стилізованому під моду 90-х.

Вона одягла футболку в стразах з принтом популярної 25 років тому американської поп-групи Backstreet Boys, і оригінальну шкіряну міні-спідницю, яка переходить в корсет.

Фото: Кайлі завжди сміливо приміряє будь-які образи (instagram.com/kyliejenner)

Мода на образи героїв серіалів того часу і голлівудських зірок у вигляді принта на футболках зараз актуальна, тому Кайлі продемонструвала на своєму прикладі як ще можна носити подібні речі.

Крім того, в її руках була сумочка, за формою що нагадує міні-сумочки, які теж родом з дев'яностих, на короткому ремінці. Образ вона доповнила яскравим мейкапом з чітко окресленими бровами, мабуть, це єдиний тренд 2018 року, який використала Кайлі. Адже в 90-е в моді були ледь помітні брови-ниточки.

Фото: Тільки густі брови і смартфон не вписалися в образ 90-х (instagram.com/kyliejenner)

Примітно те, що одна з найвідоміших пісень групи Backstreet Boys — Everybody, вийшла в тому ж році, що і народилася Кайлі.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що сестра Кайлі і учасниця американського реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" Кендалл Дженнер була названа найбільш високооплачуваною моделлю 2018 року за версією журналу Forbes.

До речі, нещодавно Кендалл Дженнер показала, як носити cery.-кольчугу. Колір напівпрозорого вбрання з останньої колекції Джуліана Макдональда, сукні якого з задоволенням носять голлівудські знаменитості, сам дизайнер назвав - "rich gold".

Також ми писали про те, що колишня модель Victoria's Secret знялася в глянцевій фотосесії. На кадрах прекрасна 35-річна Міранда Керр, яку просто не впізнати.

Як носити анималистичный принт і не виглядати вульгарно (video.rbc.ua)