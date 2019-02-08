Нацвідбір на Євробачення 2019: LAUD презентував ліричну конкурсну пісню

Відео: LAUD - 2 дні Ukrainian National Selection for Eurovision 2019 (youtube.com/LAUD)

Один із учасників Національного відбору на Євробачення 2019, перший півфінал якого відбудеться у суботу, 9 лютого, співак Влад Каращук, відомий як LAUD, презентував ліричну композицію "2 дні", з якої він візьме участь у конкурсі.

"2 дні" - це лірична балада. Як і більшість моїх пісень, вона про любов, про романтичні стосунки, а якщо точніше, про розлуку з коханою дівчиною. На відборі я заспіваю її українською, але ми працюємо і над англомовною версією", - розповів артист.

Авторами музики та слів виступили Іван Клименко та Станіслав Чорний. Зазначимо, що LAUD виконає пісню у другому півфіналі 16 лютого, під час прямого ефіру на телеканалах СТБ і UΛ:Перший.

Фото: LAUD (instagram.com/laud_vk)

Шанувальники відзначили, що сама пісня дуже гарна, однак висловили сумніви, що вона підходить для такого конкурсу, як Євробачення.

"Пісня хороша. Альо в минулому році, у рамках Євробачення, пісня була краща. Вона була. ..із шармом і ізюминкою.";

"Пісня не для Євробачення....";

"Крута пісня, молодець виправдав надії";

"Всі. Ви всіх нас прикінчили в цьому році. Я так чекала. Гарна пісня взагалі відмінна,але не вау";

"Так я чекала пісню.... я люблю Laud, пісня хороша якісна, але на жаль повз Євробачення. Знову не дотягнув. Запалювати треба. Напевно крім Maruv більше нікому в цьому році. Як то все перемудрили на цей раз. Шкода.";

"Люблю Лауд, і ця пісня точно йде до мого плей ліста, втім не впевнений щодо самого євробачення.", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Скріншот коментарів (youtube.com/LAUD)

Це буде вже друга спроба виконавця вибороти право представляти Україну на Євробаченні. У лютому 2018 року LAUD взяв участь у Національному відборі з композицією Waiting. За результатами першого півфіналу він зайняв перше місце, отримавши найвищий бал від журі і сім балів від телеглядачів (за нього проголосувало майже 15% глядачів). Він також є фіналістом Нацвідборів на Дитяче Євробачення 2007, 2008, 2009 років.

Зазначимо, що 23 жовтня 2018 у світ вийшов дебютний альбом LAUD. Альбом отримав назву "Музика" і включає дванадцять композицій: дев'ять українською мовою, дві російською і одну англійською.

Фото: LAUD (instagram.com/laud_vk)

На даний момент LAUD випустив чотири відеокліпи: "У Цю Ніч", "Не Залишай", "Вигадав" і "Подоляночка". Загальна кількість переглядів кліпів на офіційному каналі Youtube сягнула 2,2 млн.

Нагадаємо, після жеребкування порядку виступів на Нацвідборі RBC-Lite поспілкувався з LAUD і дізнався, чому він вирішив знову спробувати свої сили у Національному відборі.

Ми також повідомляли, що Сергій Лазарєв вдруге представить Росію на Євробаченні.

Крім того, пропонуємо познайомитися з усіма учасниками Національного відбору.