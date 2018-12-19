Наталя Могилевська попросила вибачення за фото з дельфінами

Фото: Наталія Могилевська (facebook.com/mogylevskaya)

Артистка опублікувала зворушливий лист на своїй сторінці

Відома українська співачка Наталія Могилевська, яка вирішила освоїти нову професію, опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост, в якому вибачилася за свою фотографію з дельфінами і закликала всіх змінити своє відношення до тварин.

Тренер шоу "Голос. Діти" написала довгий лист про те, як останнім часом стало змінюватися її ставлення до тварин. Вона зазначила, що в першу чергу, щоб змінити ставлення до тварин в світі, треба змінювати це в своїй голові, так як на місці одного закритого дельфінарію може з'явиться інший і це не вирішить проблему глобально.

"І щоб вирішити цю проблему, потрібно змінювати культурний рівень людей в цілому. Окремі заходи, звичайно спрямують увагу, але не змінять суті Того, як прийнято в суспільстві жити. Закриються дельфінарії і відкриється щось інше. Потрібно міняти УМИ!" - написала співачка.

Артистка звернула увагу на те, що всі дорослі люди повинні задуматися і прийняти для себе правильне рішення.

"Думаючі дорослі люди повинні задуматися і кожен, залежно від того що підкаже внутрішній голос прийме для себе рішення в якому напрямку рухатися і самому, і сім'ї. Я почала змінюватися не так давно. Мене зупинили обставини, які змусили переглянути більшість поглядів на життя. Та й чи це були мої погляди? Це були звичні поняття, в якому живе суспільство. Куди всі, туди і я - не задумуючись", - написала Могилевська.

Крім того, вона попросила вибачення за опубліковану фотографію, де зображена в дельфінарії з двома дельфінами.

"Я прошу вибачення, що не усвідомила всю серйозність теми і дозволила собі розслабитися і порадіти часу, проведеного з малюками. Завдяки Вам я згадала і про цю сторону життя, в яку потрібно спрямувати свою увагу, як людині, відповідальній за те, що до його слів прислухаються", - додала співачка.

Скріншот поста (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Могилевська розповіла, чим планує займатися в майбутньому.

А також розповідали про те, що Могилевська озвучила "проблему сучасного світу".

Відео: РБК-Україна