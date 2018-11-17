"Отчаянно зовут в политику": Могилевская рассказала, чем планирует заниматься в будущем

Видео: Наталья Могилевская в гостях на программе "Сніданок з 1+1" (youtube.com/ Сніданок з 1+1)

Каждый год список отечественных звезд шоу-бизнеса, которые связывают свою деятельность с политикой, только растет. Теперь к их числу попытались добавить и Наталью Могилевскую, но исполнительница утверждает, что ее это не интересует, ее больше занимает социально-образовательная деятельность. На днях в эфире программы "Сніданок з 1+1" Могилевская рассказала об этом, и о том, что решила получить профессиональное педагогическое образование.

Скриншот видео (youtube.com/ Сніданок з 1+1)

"Я могла бы потратить энергию и потенциал сегодняшнего своего успеха и победы в "Танцах со звездами" на что угодно – сделать очередной большой концерт и турне, или пойти в политику, куда меня так отчаянно зовут последние годы, и особенно сейчас. Но я решила посвятить часть времени и сил своему второму призванию, которое проявляю с 20-летнего возраста, начиная с программы "Шанс" и "Фабрики звезд" – преподавать детям", поделилась своими мыслими в телеведущими Могилевская.

Артистка убеждена, что в будущем ее ученики смогут стать великими людьми и займут высокие государственные посты.

Скриншот видео (youtube.com/ Сніданок з 1+1)

"Я горжусь сегодня успехами моих знаменитых учеников, и само их существование говорит мне о том, что, возможно, пришло время уделить и развить свои педагогические навыки до профессионального уровня. И речь идет не только о моей сегодняшней школе талантов", - отметила певица.

Также Наталья добавила, что занялась изучением детской психологии, разными подходами и системами образования, которые ранее и сегодня применяются в мире.

"Я считаю, что это намного круче, чем политика! Потому что через 30 лет мои ученики будут становиться президентами страны, министрами культуры, финансов, будут снимать потрясающее кино, потому что я сделаю все возможное, чтоб они были настоящими патриотами, достойными, благородными людьми и получили образование, которого сегодня нет", – подчеркнула Наталья Могилевская.

Кроме того, в планах у артистки уделять отдельное время предмету, который ,как она сказала, обучал бы, как становиться хорошим другом, хорошим мужем, хорошим отцом семьи, достойным гражданином общества

Школа Натальи занимается социальными проектами. Совместно с благотворительным фондом "Відчуй" дети Школы Могилевской и детки с нарушением слуха учили жестовый язык вместе. Сама Наталья тоже выучила этот язык.

Ранее сообщалось, что Наталья Могилевская озвучила "проблему современного мира".

Также мы писали о том, что Могилевская решила провести специальный опрос среди поклонников из-за спора с подругой.

Видео: РБК-Украина