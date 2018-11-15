"Мой вклад в историю развития страны": Могилевская решила освоить новую профессию

Фото: коллаж РБК-Украина

"Педагогика, психология детей разного возраста, даже нейроуправление в моих планах", - рассказала артистка

Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно посвятила погибшему музыканту Кузьме Скрябину клип на песню Personal Jesus, рассказала своим поклонникам о заветной мечте. Артистка на телепередаче "Сніданок з 1+1" призналась, что решила получить новое образование, о чем написала в Instagram.

По мнению певицы, получение диплома педагога и работа с детьми станет ее личным вкладом в историю развития страны.

"Я учусь учить детей. Педагогика, психология детей разного возраста, даже нейроуправление в моих планах. Часть своих сил и энергии в будущем я планирую посвятить детям", - написала Наталья.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Она отметила, что педагогика всегда была ее призванием.

"Наконец я решила поднять свои знания на профессиональный уровень, со всем усердием, свойственным мне, когда я отдаюсь новому делу", - рассказала певица.

Могилевская напомнила своим подписчикам, что в свое время Кузьма Скрябин своей открытостью и простотой вдохновил ее на создание видеоблога.

"Я хотела бы начать общаться с вами в прямом эфире и выкладывать наше общение у себя на канале в YouTube. Если мы увидим, что есть интерес к такому нашему общению, я с удовольствием поговорю с вами на любые, интересующие вас вопросы, темы, которые хотите раскрыть", - пообещала звезда.

Также Могилевская призвала поклонников присылать ей темы - что именно они хотели бы услышать.

Скрин: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В комментариях к сообщению поклонники Могилевской восхищаются ее энергией и "благословляют" в намерении заняться педагогикой:

"Наталья, вы молодец. Готова доверить вам, как учителю, свою дочь";

"Молодец, главное в политику не лезть";

"Наташенька! Восхищаюсь вашим трудолюбием и простотой! Я, когда трудно, почему-то вспоминаю вас!"

"Отличное решение, новое познавать интересно, тем более душа просит! Дерзайте, желаю только успехов"...

Скрин: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ранее сообщалось, что Наталья Могилевская озвучила "проблему современного мира".

Также мы писали о том, что Могилевская решила провести специальный опрос среди поклонников из-за спора с подругой.

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Видео: РБК-Украина