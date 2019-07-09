"Сміливо": Наталка Могилевська вирішила зайнятися балетом

Фото: Наталка Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка не втомлюється відкривати в собі нові грані таланту

Любов Наталки Могилевської до танців широко відома публіці, адже вона не тільки брала участь в танцювальних шоу, але і присвячувала свої пісні цьому виду мистецтва. Пластика виконавиці вище всяких похвал, але вона не збирається зупинятися на досягнутому. Зовсім нещодавно поп-діва опублікувала знімок з балетного класу, на якому позувала в балетній позиціі і розповіла, чому вирішила зайнятися таким складним видом хореографії.



Фото: Наталія Могилевська в балетному класі (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Вперше вирішила зайнятися класичним балетом. Це дуже цікаво і я відкриваю для себе новий світ. Як тягнути носочок, робити рівну спинку - дуже забавно. Кажуть, без цієї класичної основи не може бути іншого хореографії. Вирішила перевірити, що це дає насправді. Такі заняття принесуть користь кожному з нас!" - написала вона під фото.

А також зізналася, що насправді відчуває, коли займається танцями.

"Як же я люблю танцювати! Кожен раз, кружляючи над паркетом, я відчуваю в собі величезну силу", - відверто розповіла артистка.

"А чому ви віддаєте перевагу класичній/сучасній хореографії чи балету?", - запитала вона у своїх підписників.

Фанати подякували співачці за потужну мотивацію і похвалили її за те, що Наталя не звертає увагу на вік.

Скріншот: Коментарі до посту Наталки Могилевскої (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фотка оф*генска!!!. "Dancing Queen"

Наталя, зробіть для нас відео уроки танців або хореографії. Було б дуже круто! Взагалі, згадую, як я була на Вашому концерті, то відразу хотілося їхати на дискотеку і танцювати. Ви прямо потужний заряд

Ви супер, сміливо творіть нове для себе

Сміливо

Ви дуже красива я вас поважаю

Наташа! Браво

Дивлячись на це фото, згадую Меррі Поппінс, сама елегантність, сама краса!!!!! це про Вас!!!

У дитинстві на уроках хореографії викладач завжди лякав нас, займайтеся зараз, в 40 років буде пізно. Але тепер бачу, ніколи не пізно робити неможливе можливим!

Фото: Крім того, Наталка Могилевська займається йогою (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фото: І боксом (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, нещодавно Наталка Могилевська зачарувала мережу чуттєвими фото з чоловіком. Вона залишила теплі слова для близької людини.

Раніше Наталія Могилевська заінтригувала фото в обіймах відомого оперного співака, з яким ще недавно працювала спільно.

Крім того, Наталя Могилевська сміливо підкорює своїми нарядами, підібраними для виходів у світ. Так не залишився непоміченим трендовий лаконічний образ в костюмі від відомого бренду.