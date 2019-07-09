"Сміливо": Наталка Могилевська вирішила зайнятися балетом

Співачка не втомлюється відкривати в собі нові грані таланту
Любов Наталки Могилевської до танців широко відома публіці, адже вона не тільки брала участь в танцювальних шоу, але і присвячувала свої пісні цьому виду мистецтва. Пластика виконавиці вище всяких похвал, але вона не збирається зупинятися на досягнутому. Зовсім нещодавно поп-діва опублікувала знімок з балетного класу, на якому позувала в балетній позиціі і розповіла, чому вирішила зайнятися таким складним видом хореографії.
Фото: Наталія Могилевська в балетному класі (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Вперше вирішила зайнятися класичним балетом. Це дуже цікаво і я відкриваю для себе новий світ. Як тягнути носочок, робити рівну спинку - дуже забавно. Кажуть, без цієї класичної основи не може бути іншого хореографії. Вирішила перевірити, що це дає насправді. Такі заняття принесуть користь кожному з нас!" - написала вона під фото.
А також зізналася, що насправді відчуває, коли займається танцями.
"Як же я люблю танцювати! Кожен раз, кружляючи над паркетом, я відчуваю в собі величезну силу", - відверто розповіла артистка.
"А чому ви віддаєте перевагу класичній/сучасній хореографії чи балету?", - запитала вона у своїх підписників.
Фанати подякували співачці за потужну мотивацію і похвалили її за те, що Наталя не звертає увагу на вік.
Скріншот: Коментарі до посту Наталки Могилевскої (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Фото: Крім того, Наталка Могилевська займається йогою (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Фото: І боксом (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Нагадаємо, нещодавно Наталка Могилевська зачарувала мережу чуттєвими фото з чоловіком. Вона залишила теплі слова для близької людини.
Раніше Наталія Могилевська заінтригувала фото в обіймах відомого оперного співака, з яким ще недавно працювала спільно.
Крім того, Наталя Могилевська сміливо підкорює своїми нарядами, підібраними для виходів у світ. Так не залишився непоміченим трендовий лаконічний образ в костюмі від відомого бренду.