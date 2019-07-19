Наталья Могилевская показала, на что готова ради поклонников (видео)

Певица похвасталась впечатляющим достижением
Вслед за Тиной Кароль впечатляющим достижением в сети похвасталась и певица Наталья Могилевская. Количество подписчиков ее аккаунта в Instagram перевалило за 1 миллион! В честь такого приятного события артистка решила показать, на что она готова ради любимых поклонников.
Наталья опубликовала забавное видео, на котором она говорит "Для вас я готова на все!", держа в руках лимон. После чего делает вид, что кусает его. Сама исполнительница при этом также одета в наряд желтого цвета.
Отметим, что тут идет отсылка к сленговому варианту слова миллион - в народе его называют "лимон".
"Поздравляю!!!!! Остальное все завтра! Иду спать счастливая! Спасибо Вам! Завтра весь день будем праздновать", - написала счастливая Могилевская.
Видео: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Конечно же, фолловеры поздравляют любимую артистку и оставляют теплые слова в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Напомним, похудевшая Наталья Могилевская в купальнике показала, как наслаждается жизнью.
Также Наталья Могилевская поделилась проверенными средствами для красоты.
А еще Наталья Могилевская заявила, что записалась на занятия балетом и продемонстрировала первые фото из танц-класса.