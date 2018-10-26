Настя Каменських показала улюблену вправу для стрункої фігури і гарного настрою (відео)

Співачка рекомендує робити цю вправу щодня
Настя Каменських вирішила мотивувати своїх шанувальників почати стежити за своїм здоров'ям і займатися спортом. На своїй instagram-сторінці українська виконавиця опублікувала відео, на якому демонструє одну з найбільш ефективних і універсальних фітнес-вправ — планку.
Зазначимо, що планка відмінно підходить для зміцнення преса, а також м'язів рук і ніг.
"Вважаю, що важливо розвиватися у всіх напрямках. З сьогоднішнього дня кожна з нас повинна додати в своє життя спорт! Почніть з малого — кожен день робити планку і ви відразу відчуєте прилив енергії", — пише Настя Каменських.
Настя Каменських показала, як робить планку (відео: instagram.com/kamenskux)
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"Струнка фігура, гарний настрій — це саме те, що потрібно на шляху до позитивних змін у житті. А якщо вам потрібна ще додаткова мотивація, щоб змінити своє життя і почати діяти, подивіться на мене! Якщо я змогла — зможе і кожна з вас! Ставте перед собою цілі, вирішуйте діяти і досягайте", — мотивує шанувальників Каменських.
Підписники виконавиці подякували, а також підтримали її заклик.
"Так, маленькими кроками можна дістатися до великої мети!" — пише lelar_magazine.
"Планка — штука важка", — зазначає kseniyamarkovich.
"Для початку хоча б 1 хвилину, потім 5 хвилин достатньо", — радить lika_bezlika.
"Красуня, така життєрадісна", — підкреслює liliya_ruban.
"Настя, ви молодець", — хвалить anastasia_deribas.
Нагадаємо, що раніше Каменських представила свій перший сольний альбом під назвою "No Komments". Крім того, артистка презентувала новий кліп на пісню "Lomala".
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No Komments: Настя Каменських представила перший сольний альбом (відео: РБК-Україна)