Настя Каменських показала улюблену вправу для стрункої фігури і гарного настрою (відео)

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка рекомендує робити цю вправу щодня

Настя Каменських вирішила мотивувати своїх шанувальників почати стежити за своїм здоров'ям і займатися спортом. На своїй instagram-сторінці українська виконавиця опублікувала відео, на якому демонструє одну з найбільш ефективних і універсальних фітнес-вправ — планку.

Зазначимо, що планка відмінно підходить для зміцнення преса, а також м'язів рук і ніг.

"Вважаю, що важливо розвиватися у всіх напрямках. З сьогоднішнього дня кожна з нас повинна додати в своє життя спорт! Почніть з малого — кожен день робити планку і ви відразу відчуєте прилив енергії", — пише Настя Каменських.

Настя Каменських показала, як робить планку (відео: instagram.com/kamenskux)

На тему: Небезпечні джунглі: Каменських в леопардовому вбранні здивувала мережу.

"Струнка фігура, гарний настрій — це саме те, що потрібно на шляху до позитивних змін у житті. А якщо вам потрібна ще додаткова мотивація, щоб змінити своє життя і почати діяти, подивіться на мене! Якщо я змогла — зможе і кожна з вас! Ставте перед собою цілі, вирішуйте діяти і досягайте", — мотивує шанувальників Каменських.

Підписники виконавиці подякували, а також підтримали її заклик.

"Так, маленькими кроками можна дістатися до великої мети!" — пише lelar_magazine.

"Планка — штука важка", — зазначає kseniyamarkovich.

"Для початку хоча б 1 хвилину, потім 5 хвилин достатньо", — радить lika_bezlika.

"Красуня, така життєрадісна", — підкреслює liliya_ruban.

"Настя, ви молодець", — хвалить anastasia_deribas.

Нагадаємо, що раніше Каменських представила свій перший сольний альбом під назвою "No Komments". Крім того, артистка презентувала новий кліп на пісню "Lomala".

Також цікаво: "Йди від цього лисого": Притула розповів, як намагався "спокусити" Настю Каменських.

No Komments: Настя Каменських представила перший сольний альбом (відео: РБК-Україна)