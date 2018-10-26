Настя Каменских показала любимое упражнение для стройной фигуры и хорошего настроения (видео)

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица рекомендует делать это упражнение каждый день

Настя Каменских решила замотивировать своих поклонников начать следить за своим здоровьем и заниматься спортом. На своей instagram-страничке украинская исполнительница опубликовала видео, на котором демонстрирует одно из наиболее эффективных и универсальных фитнес-упражнений — планка.

Отметим, что планка отлично подходит для укрепления пресса, а также мышц рук и ног.

"Считаю, что важно развиваться во всех направлениях. С сегодняшнего дня каждая из нас должна добавить в свою жизнь спорт! Начните с малого — каждый день делать планку и вы сразу почувствуете прилив энергии", — пишет Настя Каменских.

Настя Каменских показала, как делает планку (видео: instagram.com/kamenskux)

По теме: Опасные джунгли: Каменских в леопардовом наряде удивила сеть.

"Стройная фигура, хорошее настроение — это именно то, что нужно на пути к положительным переменам в жизни. А если вам нужна еще дополнительная мотивация, чтобы изменить свою жизнь и начать действовать, посмотрите на меня! Если смогла я — сможет и каждая из вас! Ставьте перед собой цели, решайтесь действовать и достигайте", — мотивирует поклонников Каменских.

Подписчики исполнительницы поблагодарили, а также поддержали ее призыв.

"Да, маленькими шажками можно добраться до большой цели!" — пишет lelar_magazine.

"Планка — штука трудная", — отмечает kseniyamarkovich.

"Для начала хотя б 1 минуту, потом 5 минут достаточно", — советует lika_bezlika.

"Красотка, такая жизнерадостная", — подчеркивает liliya_ruban.

"Настя, ви молодець", — хвалит anastasia_deribas.

Напомним, что ранее Каменских представила свой первый сольный альбом под названием "No Komments". Кроме того, артистка презентовала новый клип на песню " Lomala".

Также интересно: "Уходи от этого лысого": Притула рассказал, как пытался "соблазнить" Настю Каменских.

No Komments: Настя Каменских представила первый сольный альбом (видео: РБК-Украина)