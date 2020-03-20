Світ зійшов з розуму: Потап присвятив новий хіт карантину через коронавірус (відео)

Потап даремно часу на карантині не втрачає
Українські зірки по-своєму проводять час на домашньому карантині. Багато діляться збірками фільмів і серіалів, книг та улюблених пісень. Однак далі всіх пішов Потап. Поки його колеги по шоу-бізнесу взяли тимчасову творчу перерву, український репер написав нову пісню! Яка загрожує стати "гімном" карантину в Україні. Пісня так і називається — "Карантин". Потап навіть примудрився тематичний кліп записати.
Кліп був записаний в порожньому концертному залі, що вельми символічно. Спочатку репер сидить на одному з крісел. Потім він поступово переміщується на сцену. І за підсумком доспівує свою нову пісню порожнім стільцям. Однак співак заспокоює: "Все буде добре". І ця біда мине, ми зможемо вийти на вулиці і злітати в Італію.
При цьому через всю пісню проходить головний заклик — Keep your hands clean (Мийте руки).
"Це мій спосіб сказати всім вам,що все буде добре", — звертається до прихильників продюсер.
Потап — Карантин
До речі, зйомки кліпу проходили в концертному залі "Квартал 95" у Києві. Репер залишив окремі слова вдячності їм.
“І звичайно ж спасибі нашим друзям із Квартал 95, які відразу ж підхопили пісню і допомогли її екранізувати... В порожньому залі. Які незвичайні часи, але все буде добре #fuckcorona", — пише Потап на своїй instagram-сторінці.
“Побачимося з Вами на «Вечірньому Кварталі» 28 березня о 21:00. And remember "keep your hands clean". Ідея і розробка MOZGI STUDIOS, PRODUCED BY POTAP. Величезне спасибі всій команді MOZGI GROUP за підтримку і супершвидкість в підготовці релізу, люблю вас", — підсумував репер.
Шанувальники репера прийшли в невимовний захват від його нової пісні. Потапа буквально засипали захопленими коментарями, захоплюючись його талантом.
Скріншот коментарів: instagram.com/realpotap
Нагадаємо, раніше Настя Каменських довела Потапа до сказу під час вибору фільму.