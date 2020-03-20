Настя Каменских подготовила музыкальный сюрприз для "всех, кто остается дома"

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя подготовила действительно приятный сюрприз поклонникам

Мировая тенденция радовать поклонников на карантине онлайн-концертами набирает оборотов, и NK Настя Каменских вдохновляет и мотивирует своих поклонников не падать духом и наполняться позитивом. Артистка уже провела персональную открытую тренировку в Инстаграм и теперь решила подарить хорошее пятничное настроение, подготовив музыкальный сюрприз.

«Сейчас очень важно быть оптимистом и настроиться на позитивную волну, важно сохранять спокойствие и быть осознанным. Если у вас с этим сложности, настроиться поможет музыка. Я решила сделать эту пятницу особенной для всех, кто остается дома, и подарить вам хорошее настроение и свои песни», - отметила NK Настя Каменских.

Музыкальный эфир состоится в пятницу, 20 марта, в 19:00. В живом исполнении прозвучат треки в специальной музыкальной обработке.

«К мероприятию обязательно подготовьте чашку ароматного чая, а может и бокал вина, уютный плед и хорошее настроение», - добавила артистка.

Ранее NK провела открытую спортивную тренировку для своих подписчиков, которые в связи с карантином не могут посещать спортивные залы, и запустила мотивационный флешмоб.

Напомним, Потап посвятил новый хит карантину из-за коронавируса.