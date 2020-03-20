ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Настя Каменских подготовила музыкальный сюрприз для "всех, кто остается дома"

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.03.2020 - 16:27
Настя Каменских подготовила музыкальный сюрприз для "всех, кто остается дома"
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя подготовила действительно приятный сюрприз поклонникам

Мировая тенденция радовать поклонников на карантине онлайн-концертами набирает оборотов, и NK Настя Каменских вдохновляет и мотивирует своих поклонников не падать духом и наполняться позитивом. Артистка уже провела персональную открытую тренировку в Инстаграм и теперь решила подарить хорошее пятничное настроение, подготовив музыкальный сюрприз.

«Сейчас очень важно быть оптимистом и настроиться на позитивную волну, важно сохранять спокойствие и быть осознанным. Если у вас с этим сложности, настроиться поможет музыка. Я решила сделать эту пятницу особенной для всех, кто остается дома, и подарить вам хорошее настроение и свои песни», - отметила NK Настя Каменских.

Музыкальный эфир состоится в пятницу, 20 марта, в 19:00. В живом исполнении прозвучат треки в специальной музыкальной обработке.

«К мероприятию обязательно подготовьте чашку ароматного чая, а может и бокал вина, уютный плед и хорошее настроение», - добавила артистка.

Ранее NK провела открытую спортивную тренировку для своих подписчиков, которые в связи с карантином не могут посещать спортивные залы, и запустила мотивационный флешмоб.

Напомним, Потап посвятил новый хит карантину из-за коронавируса.

Будьте смелыми и честными: стильная Настя Каменских поделилась своими правилами жизни Это вызов человечеству: Потап дал советы, как защититься от коронавируса
Новости Украины Настя Каменских
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь