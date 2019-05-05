ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Обійми і поцілунок: Потап з Настею Каменських засвітилися в компанії зіркових друзів

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.05.2019 - 14:27
Обійми і поцілунок: Потап з Настею Каменських засвітилися в компанії зіркових друзів
Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Репер показав, з ким святкував день народження співачки

Популярний продюсер і репер Потап працює і відпочиває в курортній Туреччини, куди прилетів разом з гуртом MOZGI та Настею Каменських. Артисти щовечора виходять на сцену і виступають для своїх шанувальників. Не став винятком навіть день народження співачки, який вона відсвяткувала 4 травня. Щаслива іменинниця почала відзначати свято з ранку – її творча команда і друзі приготували для Насті приємні сюрпризи. Звичайно ж, серед гостей почесне місце займав Потап. Саме він привітав співачку одним з перших і присвятив їй зворушливий вірш-визнання. Також репер не втримався і похвалився зірковими гостями свята, а фото серед друзів він опублікував в Instagram.

На знімку іменинниця Настя посилає на камеру повітряний поцілунок, притулившись ближче до Потапа.

Привітати знаменитість прийшов український плавець Олег Лісогор, борець Жан Беленюк, футболіст Андрій Воронін та інші. Для спільного кадру вони обіймаються і посміхаються на камеру

"Шикарний складу у Насті Каменських на ДР!" - підписав фото продюсер, зазначивши зіркових гостей.

Обійми і поцілунок: Потап з Настею Каменських засвітилися в компанії зіркових друзів

Фото: Потап і Настя Каменських з гостями (instagram.com/realpotap)

До речі, один з них не упустив можливість подякувати продюсера і співачку за зустріч. "Склад прекрасний і найпрекрасніші вітання! Вам спасибі за свято!" - подякував Олег під знімком.

Шанувальники відразу ж звернули увагу на солодку парочку Потапа і Настю в центрі фото і зробили артистам компліменти.

"Які ви з Настею красиві", "Круті!", "Потап і Настя супер!", "Клас", "Чудесний день народження у відмінному колі!" - відзначали фолловери.

Раніше Настя Каменських підкорила апетитними формами в чорному бікіні.

"Солодкий персик": Настя Каменських схвилювала соковитим фото в бікіні "Шикарна жінка": Настя Каменських підкорила мережу чуттєвим фото
Новини України Настя КаменськихПотап
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся