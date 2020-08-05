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Справжній чоловік: Катя Осадча замилувала кумедною звичкою молодшого сина

Автор: Ольвія Агаркова

Ведуча поділилася сонячними фото з Туреччини

Катя Осадча разом з Юрієм Горбуновим і двома синами Іллею та Іваном відпочиває в Туреччині. Вона ніжитися на пляжі і релаксує у моря, а також не забуває про романтичні вечори з чоловіком. Теледіва охоче ділиться знімками з відпочинку та демонструє свої курортні легкі вбрання на камеру.

Так, ведуча опублікувала фото в легкому білому сарафані на тонких бретелях і в капелюшку від українського дизайнера Руслана Багінського. В руках вона тримає містку плетену сумку, на ногах – трендові шльопанці, очі сховані за сонячними окулярами. Вона тримає за руку трирічного сина Ваню, який везе за собою маленьку яскраву валізку. На задньому фоні можна розглянути гори, зелень і пальми, а також окремо стоять вілли, в одній з яких і зупинилася зыркова сім'я.

"На пляж тільки з валізою, інакше немає сенсу в тому пляжі", - з гумором підписала Катя кадри за руку з сином.

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Катя Осадча показала знімки з сином з сонячної Туреччини (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники ведучої знову закидали його питаннями, чому вона не хоче показувати обличчя дитини, а також розповіли про звички своїх малюків і зробили компліменти мамі і хлопчикові.

  • Справжній чоловік
  • Чарівні
  • Класні
  • Гарний сарафанчик
  • Красиві
  • Яка краса
  • Катюша, яке у вас гарне плаття

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча показала романтичний вечір з чоловіком біля моря – пара викроїла час один на одного, залишивши сина дослідити дитячий клуб.

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