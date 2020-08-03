Вже вище мами: Катя Осадча зачарувала мережу рідкісним фото зі старшим сином

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча трепетно привітала 17-річного Іллю з іменинами

Катя Осадча насолоджується відпусткою у сонячній Туреччині разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і молодшим синочком Іваном - як виявилося, з ними також відпочиває і старший син телеведучої Ілля. Він не любить публічності і тому практично ніколи не з'являється в записі своєї зіркової мами, однак в честь іменин дозволив їй викласти спільне фото.

На знімку щаслива Катя відображена на зеленій галявині разом з 17-річним спадкоємцем, який стоїить спиною до камери, не бажаючи показувати обличчя. Ведуча позує в довгому білому сарафані і сонцезахисних окулярах, а Ілля у синіх шортах, смугастій футболці та кепці.

Катя Осадча показала старшого сина Іллю, але тільки зі спини (фото: instagram.com/kosadcha)

Сімейний знімок Осадча приурочила до Дня Іллі, який відзначають 2 серпня. Вона зворушливо привітала сина у підписі до публікації.

"Іллі, Ілющі, Ілюхи! Вітаємо з Днем Янгола! Нехай вас береже Янгол охоронець від усіх негараздів і береже ваше здоров'я. Фото узгоджене з іменинником ) на кепці красномовний напис "no photo", - зазначила ведуча.

Користувачі мережі приєдналися до привітань і помітили, що Ілля вже виріс вище мами.

Дуже красива

Хай Янголи бережуть нас!!! усім добра та здоров'я !!! Зі святом !!!

Катерино, вітаємо з іменинником. Міцного здоров'я, успіхів!!!

Вітання Іллі!!! Хочеться якось побачити і його інтерв'ю «Світському життю»

Ого, вже вищий за маму

Такий високий, напевно, красень

з Днем Ангела хоронителя синочка)!

добре, коли в сім'ї дружно...молодці

Такий гарний дорослий синуля. Ви як сестра

Дорослий , гарний син ,забарвлення матері

Класні фото зі спини :) нікого не слухайте. Будьте щасливі всією родиною!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча показали пляжні розваги з молодшим сином на березі моря.