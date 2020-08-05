Настоящий мужчина: Катя Осадчая умилила забавной привычкой младшего сына

Катя Осадчая вместе с Юрием Горбуновым и двумя сыновьями Ильей и Иваном отдыхает в Турции. Она нежиться на пляже и релаксирует у моря, а также не забывает о романтических вечерах с мужем. Теледива охотно делится снимками с отдыха и демонстрирует свои курортные легкие наряды на камеру.

Так, ведущая опубликовала фото в легком белом сарафане на тонких бретелях и в шляпке от украинского дизайнера Руслана Багинского. В руках она несет вместительную плетеную сумку, на ногах – трендовые шлепанцы, глаза скрыты за солнечными очками. Она держит за руку трехлетнего сына Ваню, который везет за собой маленький яркий чемоданчик. На заднем фоне можно рассмотреть горы , зелень и пальмы, а также отдельно стоящие виллы, в одной из котрых и остановилась звездная семья.

"На пляж тільки з валізою, інакше немає сенсу в тому пляжі", - с юмором подписала Катя кадры за руку с сыном.

Катя Осадчая показала снимки с сыном из солнечной Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики ведущей вновь забросали ее вопросами, почему она не хочет показывать лицо ребенка, а также рассказали о привычках своих малышей и сделали комплименты маме и мальчику.

Настоящий мужчина

Прелестны

Класні

Гарний сарафанчик

Красиві

Яка краса

Катюша, какое у вас красивое платье

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая показала романтический вечер с мужем у моря – пара выкроила время друг на друга, оставив сына исследовать детский клуб.