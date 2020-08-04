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Створені одне для одного: Осадча та Горбунов зачарували романтикою для двох в Туреччині

Вівторок 04 серпня 2020 09:34
Створені одне для одного: Осадча та Горбунов зачарували романтикою для двох в Туреччині
Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Подружжя на відпочинку вирішило присвятити час лише один одному

Катя Осадча зі старшим сином Іллею, чоловіком Юрієм Горбуновим і молодшим сином Іваном вирушили на відпочинок у Туреччину. Ведучі отримали можливість повноцінно розслабитися, скупатися в чистому морі і поніжитися на сонці в своє задоволення. Пара не забуває про романтику, тим більше сама обстановка сприяє тому, щоб усамітнитися і насолодитися товариством одне одного.

Ведуча з чоловіком показала спільне фото, на якому подружжя позують в total white –образах. Катя одягла коротке білосніжне легке плаття, а Юрій – класичну футболку-поло і шорти. На ще одному кадрі пара зображена під час романтичної вечері на пляжі.

"У батьків теж може бути пару годин на собі, поки Іван досліджує дитячий клуб", - підписала атмосферні фото ведуча. Під романтичними кадрами коментатори залишали не менш зворушливі побажання і захоплювалися щасливим подружжям.

Створені одне для одного: Осадча та Горбунов зачарували романтикою для двох в Туреччині

Створені одне для одного: Осадча та Горбунов зачарували романтикою для двох в Туреччині

Катя Осадча та Юрій Горбунов вирушили на романтрический вечерю на пляжі (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадча засвітила декольте в чудовому вбранні і розкрила секрет свого гардеробу

  • Прекрасна пара!
  • Щасливі ! Гарного відпочинку!
  • Чудові! Гармонійна пара! Щастя вам!
  • Замечальная пара!
  • Ви створені одне для одного
  • які Класні! Щасливі!
  • Гармонійна пара
  • Гарні
  • Які ж ви класнючі, такі гармонійні та щирі, многіє літа вашій родині від душі
  • Неймовірні

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча привітала старшого сина Іллю з Днем ангела і показала спільне фото з іменинником, щоправда, хлопець був повернутий до камери спиною – хлопець не любить фотографуватися і не прагне до публічності.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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