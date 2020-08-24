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Справжня україночка: Лілія Ребрик в сукні-вишиванці за 12 700 грн викликала фурор

Понеділок 24 серпня 2020 12:23
Справжня україночка: Лілія Ребрик в сукні-вишиванці за 12 700 грн викликала фурор
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвія Агаркова

Ведуча привітала українців з Днем Незалежності

Лілія Ребрик не приховує своєї любові до речей вітчизняних брендів і дизайнерів, а також у її арсеналі чимало образів в розкішних сукнях-вишиванках і вишитих блузах, адже вона обожнює етнічне вбрання. Так, до Дня незалежності ведуча вирішила обрачиться в розкішну вишиту довгу сукню за 12 700 грн від дизайнера Оксани Полонець. Відповідні фото зірка опублікувала в Instagram.

Вона позувала у вбранні з вишитим подолом і рукавами-ліхтариками з гарним перламутровим переливом. Лілія доповнила вбрання фіолетовим поясом, підкресливши тонку талію, а на шию наділа малахітове намисто, доповнивши його аккуратнами сережками в тон.

"З днем незалежності! Зі святом! Сил нам всім! Здоров'я! Любові в серці! І світу!!! Люблю свою країну, пишаюся неймовірно! І вірю", - підписала вона барвистий фотосет в самому серці столиці.

Справжня україночка: Лілія Ребрик в сукні-вишиванці за 12 700 грн викликала фурор

Справжня україночка: Лілія Ребрик в сукні-вишиванці за 12 700 грн викликала фурор

Справжня україночка: Лілія Ребрик в сукні-вишиванці за 12 700 грн викликала фурор

Справжня україночка: Лілія Ребрик в сукні-вишиванці за 12 700 грн викликала фурор

Справжня україночка: Лілія Ребрик в сукні-вишиванці за 12 700 грн викликала фурор

Лілія Ребрик з вишитому плаття захопила розкішним чином в центрі Києва (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники не втрималися від компліментів для Лілії.

Справжня україночка: Лілія Ребрик в сукні-вишиванці за 12 700 грн викликала фурор

Скріншот: polonets.prom.ua

  • Дуже красивий образ, чарівні
  • Лілія, дуже гарно ! Красуня
  • Розкішна
  • Ви-супер! Ефір – супер! Зі святому
  • Дуже гарне плаття
  • Красуня
  • Яка краса!
  • Красуня, вам дуже личить вишиванка
  • Ви дуже гарна
  • Справжня файна Україночка

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик вразила зміною звичного образу і постала з яскравим кольором волосся.

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Новини України Лілія Ребрик
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