Справжня україночка: Лілія Ребрик в сукні-вишиванці за 12 700 грн викликала фурор

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча привітала українців з Днем Незалежності

Лілія Ребрик не приховує своєї любові до речей вітчизняних брендів і дизайнерів, а також у її арсеналі чимало образів в розкішних сукнях-вишиванках і вишитих блузах, адже вона обожнює етнічне вбрання. Так, до Дня незалежності ведуча вирішила обрачиться в розкішну вишиту довгу сукню за 12 700 грн від дизайнера Оксани Полонець. Відповідні фото зірка опублікувала в Instagram.

Вона позувала у вбранні з вишитим подолом і рукавами-ліхтариками з гарним перламутровим переливом. Лілія доповнила вбрання фіолетовим поясом, підкресливши тонку талію, а на шию наділа малахітове намисто, доповнивши його аккуратнами сережками в тон.

"З днем незалежності! Зі святом! Сил нам всім! Здоров'я! Любові в серці! І світу!!! Люблю свою країну, пишаюся неймовірно! І вірю", - підписала вона барвистий фотосет в самому серці столиці.

Лілія Ребрик з вишитому плаття захопила розкішним чином в центрі Києва (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники не втрималися від компліментів для Лілії.

Скріншот: polonets.prom.ua

Дуже красивий образ, чарівні

Лілія, дуже гарно ! Красуня

Розкішна

Ви-супер! Ефір – супер! Зі святому

Дуже гарне плаття

Красуня

Яка краса!

Красуня, вам дуже личить вишиванка

Ви дуже гарна

Справжня файна Україночка

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик вразила зміною звичного образу і постала з яскравим кольором волосся.