Настоящая украиночка: Лилия Ребрик в платье-вышиванке за 12 700 грн вызвала фурор

Ведущая поздравила украинцев с Днем Независимости
Лилия Ребрик не скрывает своей любви к вещам отечественных брендов и дизайнеров, а также в ее арсенале немало образов в роскошных платьях-вышиванках и вышитых блузах, ведь она обожает этнические наряды. Так, ко Дню независимости ведущая решила обрачиться в роскошное вышитое длинном платье за 12 700 грн от дизайнера Оксаны Полонець. Соотвествующие фото звезда опубликовала в Instagram.
Она позировала в наряде с вышитым подолом и рукавами-фонариками из красивой переливающейся ткани. Лилия дополнила наряд филетовым поясом, подчеркнув тонкую талию, а на шею надела малахитовые бусы, дополнив их аккуратнами серьгами в тон.
"З днем незалежності! Зі святом! Сил нам всім! Здоров’я! Любові в серці! І миру!!! Люблю свою країну, пишаюся неймовірно! І вірю", - подписала она красочный фотосет в самом сердце столицы.
Лилия Ребрик с вышитом платье восхитила роскошным образом в центре Киева (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники не удержались от комплиментов для Лилии.
Скриншот: polonets.prom.ua
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Напомним, что ранее Лилия Ребрик впечатлила сменой привычного образа и предстала с ярким цветом волос.