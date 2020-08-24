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Настоящая украиночка: Лилия Ребрик в платье-вышиванке за 12 700 грн вызвала фурор

Понедельник 24 августа 2020 12:23
Настоящая украиночка: Лилия Ребрик в платье-вышиванке за 12 700 грн вызвала фурор
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвия Агаркова

Ведущая поздравила украинцев с Днем Независимости

Лилия Ребрик не скрывает своей любви к вещам отечественных брендов и дизайнеров, а также в ее арсенале немало образов в роскошных платьях-вышиванках и вышитых блузах, ведь она обожает этнические наряды. Так, ко Дню независимости ведущая решила обрачиться в роскошное вышитое длинном платье за 12 700 грн от дизайнера Оксаны Полонець. Соотвествующие фото звезда опубликовала в Instagram.

Она позировала в наряде с вышитым подолом и рукавами-фонариками из красивой переливающейся ткани. Лилия дополнила наряд филетовым поясом, подчеркнув тонкую талию, а на шею надела малахитовые бусы, дополнив их аккуратнами серьгами в тон.

"З днем незалежності! Зі святом! Сил нам всім! Здоров’я! Любові в серці! І миру!!! Люблю свою країну, пишаюся неймовірно! І вірю", - подписала она красочный фотосет в самом сердце столицы.

Настоящая украиночка: Лилия Ребрик в платье-вышиванке за 12 700 грн вызвала фурор

Настоящая украиночка: Лилия Ребрик в платье-вышиванке за 12 700 грн вызвала фурор

Настоящая украиночка: Лилия Ребрик в платье-вышиванке за 12 700 грн вызвала фурор

Настоящая украиночка: Лилия Ребрик в платье-вышиванке за 12 700 грн вызвала фурор

Настоящая украиночка: Лилия Ребрик в платье-вышиванке за 12 700 грн вызвала фурор

Лилия Ребрик с вышитом платье восхитила роскошным образом в центре Киева (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники не удержались от комплиментов для Лилии.

Настоящая украиночка: Лилия Ребрик в платье-вышиванке за 12 700 грн вызвала фурор

Скриншот: polonets.prom.ua

  • Дуже красивий образ, чарівні
  • Лілія, дуже гарно ! Красуня
  • Розкішна
  • Ви-супeр! Eфір – супeр! Зі святом
  • Очень красивое платье
  • Красуня
  • Яка краса!
  • Красуня , вам дуже личить вишиванка
  • Ви дуже гарна
  • Справжня файна Україночка

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Лилия Ребрик впечатлила сменой привычного образа и предстала с ярким цветом волос.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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