"Справжня україночка": Лілія Ребрик полонила красою в ефектній сукні-вишиванці

Ребрик також поділилася емоціями від літньої спеки
Лілія Ребрик ледь не щодня показує багатотисячній армії шанувальників свої яскраві і завжди різні за характером образи. Зазначимо, що Ребрик є ведучою програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна". Під час випуском передачі Лілія і приміряє низку стильних нарядів. На цей раз Ребрик захопила стильним виходом в сучасному платті-вишиванці.
Так, на своїй instagram-сторінці телеведуча опублікувала цілу серію фото, на яких демонструє свій "народний" образ. На Ребрик – білосніжна сукня з широкими рукавами і багатою барвистою вишивкою. Родзинка образу - спідниця-плахта синього кольору з оборками. Зазначимо, що автор цього наряду – українська дизайнер Оксана Полонець.
Свій образ Лілія доповнила закритими туфлями блакитного кольору, а також масивними зеленими сережками. Вийшло ефектно!
"Мені здається, це дуже вишукано. Як вам мій образ?" - уточнює у шанувальників Ребрик.
Стильна Лілія Ребрик в сукні-вишиванці (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники актриси тут же поспішили засипати її захопленими коментарями:
Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik
Також Лілія показала ще одне літнє фото. На ньому телеведуча відпочиває в гамаку і насолоджується коктейлем.
"Два тижні літа, всього два дні високих температур - і вже купа скарг на "пекло на вулиці". Але від мене ви такого не почуєте! Люблю літо за сонечко і спеку, за полуницю і черешню, за холодні коктейлі і лежаки на пляжі", - пише Лілія.
Стильна Лілія Ребрик в сукні-вишиванці (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, раніше Ребрик заворожила серією стильних образів у Харкові. Акторка показала відразу кілька яскравих луків, запропонувавши вибрати найкращий.
До речі, Лілія Ребрик підкорила ефектним спортивним фотосетом. Телеведуча навіть у перервах між зйомками знаходить час на розминку та підтримання себе у відмінній формі.