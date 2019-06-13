"Справжня україночка": Лілія Ребрик полонила красою в ефектній сукні-вишиванці

Лілія Ребрик ледь не щодня показує багатотисячній армії шанувальників свої яскраві і завжди різні за характером образи. Зазначимо, що Ребрик є ведучою програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна". Під час випуском передачі Лілія і приміряє низку стильних нарядів. На цей раз Ребрик захопила стильним виходом в сучасному платті-вишиванці.

Так, на своїй instagram-сторінці телеведуча опублікувала цілу серію фото, на яких демонструє свій "народний" образ. На Ребрик – білосніжна сукня з широкими рукавами і багатою барвистою вишивкою. Родзинка образу - спідниця-плахта синього кольору з оборками. Зазначимо, що автор цього наряду – українська дизайнер Оксана Полонець.

Свій образ Лілія доповнила закритими туфлями блакитного кольору, а також масивними зеленими сережками. Вийшло ефектно!

"Мені здається, це дуже вишукано. Як вам мій образ?" - уточнює у шанувальників Ребрик.

Стильна Лілія Ребрик в сукні-вишиванці (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники актриси тут же поспішили засипати її захопленими коментарями:

"Перфекто! Чудово"

"Неймовірно гарна, справжня україночка"

"Дуже гарний сучасний Iook. Ви дивовижна"

"Дуже гарний образ"

"Ліля, я кожен раз захоплююся, як ідеально і ефектно на вас всі наряди виглядають"

"Вау, дуже, ну дуже красива, чарівна україночка, супер"

"Вишиванка - це завжди чудово"

"Просто шикарна!

"Вишуканий наряд, я б носила такий"

"Просто красоточка!"

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Також Лілія показала ще одне літнє фото. На ньому телеведуча відпочиває в гамаку і насолоджується коктейлем.

"Два тижні літа, всього два дні високих температур - і вже купа скарг на "пекло на вулиці". Але від мене ви такого не почуєте! Люблю літо за сонечко і спеку, за полуницю і черешню, за холодні коктейлі і лежаки на пляжі", - пише Лілія.

Стильна Лілія Ребрик в сукні-вишиванці (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Ребрик заворожила серією стильних образів у Харкові. Акторка показала відразу кілька яскравих луків, запропонувавши вибрати найкращий.

До речі, Лілія Ребрик підкорила ефектним спортивним фотосетом. Телеведуча навіть у перервах між зйомками знаходить час на розминку та підтримання себе у відмінній формі.