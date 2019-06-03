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"Зарядка - святе": Лілія Ребрик підкорила ефектним спортивним фотосетом

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.06.2019 - 11:57
"Зарядка - святе": Лілія Ребрик підкорила ефектним спортивним фотосетом
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча показала, як займається на відкритому повітрі

Лілія Ребрик часто демонструє шанувальникам не тільки стильні вбрання, але і відмінну спортивну форму. Вона може похвалитися чудовою гнучкістю і розтяжкою, а також приголомшливим почуттям ритму в танці, адже теледіва професійно займалася спортом. Так, в Instagram вона показала, як працює на тренажерах, причому робить це в повсякденному вбранні, що, за словами ведучої, анітрохи їй не заважає.

Лілія займається на свіжому повітрі серед буйної зелені. Вона одягнена в білу шовкову майку в білизняному стилі, а також рожеві штани, що повторюють всі вигини її стрункого тіла. Зірка скинула туфлі на підборах і почала активно робити вправи на прес.

"До тренажерного залу я ходити не встигаю: двоє донечок, ефіри, зйомки, вистави! Альо зарядка - святе! Вранці сил її робити, чесно кажучи, немає, тому займаюсь у рекламній паузі! Повірьте: інколи навіть 10 хвилин достатня, аби тримати себе у формі! Бачите, навіть спортивну форму не вдягаю. І розказуйте, як ви тримаєте себе у формі?" - поцікавилася вона.

&quot;Зарядка - святе&quot;: Лілія Ребрик підкорила ефектним спортивним фотосетом

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники знаменитості захопилися її енергійністю, адже Лілія встає о 4 ранку на прямий ефір, а потім ще й використовує вільну хвилинку для занять спортом! Багато коментаторів оцінили знімок ведучої в гамаку – вона вирішила розслабитися і насолодитися літнім днем після насиченої експрес-тренування.

 

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Лілічка ви молодець. Захоплююся вами!", "Прекрасна дівчина, захоплююся Вами", "Лілія, ви чудова! Просто енерджайзер!", "Як завжи - у формі. Молодчинка!", "Ви молодчинка, завжди усміхнена. Я в захваті від Вас", "Ліля, я Вами захоплююсь! Ви розумниця, красуня! Так тримати!", "На спорті! Приємно бачити красиву і енергійну спортивну дівчину. Лілія, ви неймовірні!" - відзначали комменатори.

Нагадаємо, що усміхнена Лілія Ребрик захопила мережу фото зі старшою донькою у шкільній формі.

Раніше Лілія Ребрик призвела мережу в захват фотосетом з сімейного активного вікенду.

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Новини України Лілія Ребрик
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