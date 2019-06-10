Стильна леді: Лілія Ребрик захопила стрункими ніжками в шортах

Зелений костюм Ребрик вигідно поєднує з червоними човниками
Лілія Ребрик продемонструвала дуже яскраву новинку рубрики "образ дня". Зазначимо, що Ребрик є ведучою популярної ранкової програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна". І це відмінний привід як можна частіше показувати нові яскраві образи. Що і робить Лілія.
Так, на своїй instagram-сторінці Ребрик опублікувала фото в новому – по-літньому соковитому образі. Телеведуча позує з костюмі насиченого зеленого кольору. Комплект складається з оверсайз-піджака і подовжених шортиків. Образ доповнює білосніжна майка з грайливим принтом. А також ще один яскравий акцент – червоні туфлі-човники. У цілому, образ підходить і під діловий, і під повсякденний вихід.
"Ну що, з гарним настроєм полетіли в новий тиждень! Які плани, діліться", - підписала знімок Ребрик і звернулася до своїх прихильників.
Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники телеведучої поспішили залишити свої коментарі під її новим постом:
Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Раніше Лілія Ребрик захопила мережу літнім образом в короткій сукні з квітковим принтом.
До речі, Лілія Ребрик підкорила ефектним спортивним фотосетом. Телеведуча навіть у перервах між зйомками знаходить час на розминку та підтримання себе у відмінній формі.