Стильна леді: Лілія Ребрик захопила стрункими ніжками в шортах

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Зелений костюм Ребрик вигідно поєднує з червоними човниками

Лілія Ребрик продемонструвала дуже яскраву новинку рубрики "образ дня". Зазначимо, що Ребрик є ведучою популярної ранкової програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна". І це відмінний привід як можна частіше показувати нові яскраві образи. Що і робить Лілія.

Так, на своїй instagram-сторінці Ребрик опублікувала фото в новому – по-літньому соковитому образі. Телеведуча позує з костюмі насиченого зеленого кольору. Комплект складається з оверсайз-піджака і подовжених шортиків. Образ доповнює білосніжна майка з грайливим принтом. А також ще один яскравий акцент – червоні туфлі-човники. У цілому, образ підходить і під діловий, і під повсякденний вихід.

"Ну що, з гарним настроєм полетіли в новий тиждень! Які плани, діліться", - підписала знімок Ребрик і звернулася до своїх прихильників.

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники телеведучої поспішили залишити свої коментарі під її новим постом:

"Крутий костюм, а колір – просто бомба"

"Як вам йде зелений колір"

"Ліля, образ просто неймовірний"

"Ну яка ви красива"

"Лілія, яка ви красива! Завжди надихаєте"

"Відмінний костюм, ви прекрасна"

"Хочеться на море, але робота не відпускає"

"Море, сонце і вода - мої найкращі друзі"

"А я з дітьми умотаю в село на полуницю"

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Лілія Ребрик захопила мережу літнім образом в короткій сукні з квітковим принтом.

До речі, Лілія Ребрик підкорила ефектним спортивним фотосетом. Телеведуча навіть у перервах між зйомками знаходить час на розминку та підтримання себе у відмінній формі.