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Стильна леді: Лілія Ребрик захопила стрункими ніжками в шортах

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.06.2019 - 14:56
Стильна леді: Лілія Ребрик захопила стрункими ніжками в шортах
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Зелений костюм Ребрик вигідно поєднує з червоними човниками

Лілія Ребрик продемонструвала дуже яскраву новинку рубрики "образ дня". Зазначимо, що Ребрик є ведучою популярної ранкової програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна". І це відмінний привід як можна частіше показувати нові яскраві образи. Що і робить Лілія.

Так, на своїй instagram-сторінці Ребрик опублікувала фото в новому – по-літньому соковитому образі. Телеведуча позує з костюмі насиченого зеленого кольору. Комплект складається з оверсайз-піджака і подовжених шортиків. Образ доповнює білосніжна майка з грайливим принтом. А також ще один яскравий акцент – червоні туфлі-човники. У цілому, образ підходить і під діловий, і під повсякденний вихід.

"Ну що, з гарним настроєм полетіли в новий тиждень! Які плани, діліться", - підписала знімок Ребрик і звернулася до своїх прихильників.

Лілія Ребрик

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники телеведучої поспішили залишити свої коментарі під її новим постом:

  • "Крутий костюм, а колір – просто бомба"
  • "Як вам йде зелений колір"
  • "Ліля, образ просто неймовірний"
  • "Ну яка ви красива"
  • "Лілія, яка ви красива! Завжди надихаєте"
  • "Відмінний костюм, ви прекрасна"
  • "Хочеться на море, але робота не відпускає"
  • "Море, сонце і вода - мої найкращі друзі"
  • "А я з дітьми умотаю в село на полуницю"

Лилия Ребрик

Лілія Ребрик

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Лілія Ребрик захопила мережу літнім образом в короткій сукні з квітковим принтом.

До речі, Лілія Ребрик підкорила ефектним спортивним фотосетом. Телеведуча навіть у перервах між зйомками знаходить час на розминку та підтримання себе у відмінній формі.

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Новини України Лілія Ребриктелеведущая
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