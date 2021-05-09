Не знайшла моральних сил: Слава Камінська з болем висловилася про стосунки з батьком

Слава Камінська переживає величезну втрату – співачка втратила батька Віталія Кузнєцова. Про трагедію в родині вона повідомила зі сторінки в соцмережі. Тоді артистка звернулася до покійного тата, а зараз вирішила трохи розповісти про стосунки з ним, а також зізналася, що чоловік хворів.

Співачка зазначила, що не хоче обговорювати цю болючу для неї тему – взаємини з батьком, адже вони були далеко не безхмарними. Але вона відчула потребу висловитися.

"Так, ми з татом мало спілкувалися, так, його практично не було в моєму житті, так, я його любила і люблю, і буду любити завжди! За життя, апріорі я зобов'язана йому за це, за дитячі спогади, коли наша сім'я була сім'єю. "Сім'я щасливих мавп" - так нас тато називав. Люди розходяться, сходяться, а для дитини батьки залишаються батьками", – поділилася спогадами артистка.

Вона зазначила - генетично закладено так, що продовження свого тата вона бачить в собі і своїх дітях, його онуках, - Леонарді і Лаурі.

Слава поділилася своїми переживаннями після смерті батька (фото: instagram.com/babaslavka)

"Я дуже сильно переживаю, що за час, який ми боролися з хворобою, я не знайшла моральних сил і не приїхала до нього. Всі життєві питання - це ніщо, в порівнянні з вашими близькими", - поділилася своїм душевним болем Слава.

Вона зізналася, що другий день лежить в кімнаті і не реагує на зовнішні подразники, настільки важко переживає непоправну втрату.

"Реально боляче дуже! Тато, спасибі тобі за мене і за наше продовження. Я не залишила наше прізвище, але носила твоє, коли була дитиною, а нею була довго", - написала Слава і заявила, що ставить фінальну крапку в темі про батька.

Слава звернулася до тата (instagram.com/babaslavka)

Також Слава звернулася до покійного тата і залишила послання для нього. Вона зізналася, що пісня "НеАнгелів" - "Папа" завжди змушувала її плакати, тепер вона не може слухати цей трек.