Не знайшла моральних сил: Слава Камінська з болем висловилася про стосунки з батьком
Слава Камінська переживає величезну втрату – співачка втратила батька Віталія Кузнєцова. Про трагедію в родині вона повідомила зі сторінки в соцмережі. Тоді артистка звернулася до покійного тата, а зараз вирішила трохи розповісти про стосунки з ним, а також зізналася, що чоловік хворів.
Слава опублікувала чорно-біле портретне фото в Instagram і залишила під ним щемливе зізнання.
Співачка зазначила, що не хоче обговорювати цю болючу для неї тему – взаємини з батьком, адже вони були далеко не безхмарними. Але вона відчула потребу висловитися.
"Так, ми з татом мало спілкувалися, так, його практично не було в моєму житті, так, я його любила і люблю, і буду любити завжди! За життя, апріорі я зобов'язана йому за це, за дитячі спогади, коли наша сім'я була сім'єю. "Сім'я щасливих мавп" - так нас тато називав. Люди розходяться, сходяться, а для дитини батьки залишаються батьками", – поділилася спогадами артистка.
Вона зазначила - генетично закладено так, що продовження свого тата вона бачить в собі і своїх дітях, його онуках, - Леонарді і Лаурі.
Слава поділилася своїми переживаннями після смерті батька (фото: instagram.com/babaslavka)
"Я дуже сильно переживаю, що за час, який ми боролися з хворобою, я не знайшла моральних сил і не приїхала до нього. Всі життєві питання - це ніщо, в порівнянні з вашими близькими", - поділилася своїм душевним болем Слава.
Вона зізналася, що другий день лежить в кімнаті і не реагує на зовнішні подразники, настільки важко переживає непоправну втрату.
"Реально боляче дуже! Тато, спасибі тобі за мене і за наше продовження. Я не залишила наше прізвище, але носила твоє, коли була дитиною, а нею була довго", - написала Слава і заявила, що ставить фінальну крапку в темі про батька.
Слава звернулася до тата (instagram.com/babaslavka)
Також Слава звернулася до покійного тата і залишила послання для нього. Вона зізналася, що пісня "НеАнгелів" - "Папа" завжди змушувала її плакати, тепер вона не може слухати цей трек.
Нагадаємо, що в січні не стало батька Насті Каменських. Після відходу близької людини у співачки почалися панічні атаки.