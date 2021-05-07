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Камінська розповіла про горе в родині: "дякую, що прийшов попрощатися"

Новость на русском → П'ятниця 07 травня 2021 21:07
Камінська розповіла про горе в родині: "дякую, що прийшов попрощатися" Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Автор: Володимир Костирін

Відома українська співачка Слава Камінська поділилася скорботними звістками і повідомила про горе в родині. У солістки групи "НеАнгели" помер батько - Віталій Кузнєцов, який був моряком дальнього плавання.

Про це зірка 7 травня написала у своєму Instagram.

Камінська також опублікувала свої фото разом з татом - коли вона була ще дитиною, і вже дорослою, та інші архівні знімки.

Артистка зізналася, що цієї ночі їй наснився батько. Таким чином, впевнена Слава, тато приходив до неї, щоб попрощатися.

Камінська розповіла про горе в родині: &quot;дякую, що прийшов попрощатися&quot;

Слава Камінська показала дитяче фото з батьком (фото: instagram.com/babaslavka)

Співачка зворушливо висловилася про батька, якого дуже любила.

"Папа... ти мені сьогодні снився... Дякую, що прийшов попрощатися. Я так боялася, що цей день колись настане", - написала Камінська.

Слава додала, що завжди буде пам'ятати батька, який продовжити жити в її дітях - Леоні та Лаурі.

"Ти назавжди залишишся в моїй пам'яті, в моїх дітях. Тато..."- йдеться в публікації.

Камінська розповіла про горе в родині: &quot;дякую, що прийшов попрощатися&quot;Камінська розповіла про горе в родині: &quot;дякую, що прийшов попрощатися&quot;

Слава Камінська показала фото з батьком (фото: instagram.com/babaslavka)

У мережі висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю батька Камінської, а також говорять слова підтримки.

Нагадаємо, раніше Слава Камінська відверто зізналася, як розлучення батьків вплинуло на неї. Артистка тоді зазначила, що батько-моряк, коли вони жили в Одесі, як правило, не було вдома 9 місяців з 12-ти.

Батько підтримав мрії дочки про кар'єру співачки. Втім, фанатом її творчості він не був, визнавалася Слава.

Довгий час після того, як батьки співачки розірвали свій шлюб, Камінська з батьком не бачилася. За її словами, фактично вони не спілкувалися понад 20 років. Ситуація змінилася після народження у Слави дітей.

Камінська розповіла про горе в родині: &quot;дякую, що прийшов попрощатися&quot;

Слава Камінська з татом (фото: instagram.com/babaslavka)

Також ми писали про те, що нещодавно Камінська висловилася про роман з депутатом і натякнула на возз'єднання з екс-чоловіком.

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