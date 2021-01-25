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Настя Каменських повідомила про горе в сім'ї: будь ласка, приходь до мене частіше у снах

Київ, Понеділок 25 січня 2021 12:38
Настя Каменських повідомила про горе в сім'ї: будь ласка, приходь до мене частіше у снах
Помер батько Насті Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Людмила Жукова

У Насті Каменських пішов з життя батько. Олексій Йосипович Жмур помер у Києві на 82 році життя.

Про сумну звістку виконавиця повідомила 25 січня 2021 року на своїй сторінці в Instagram і показала зворушливе відео з татом.

"Я кохана, пап...Завжди була кохана тобою, а тепер своїм чоловіком! Я пам'ятаю, що любов - найголовніше! Ти мене навчив кохати і я навчу своїх дітей! Дякую, що був моїм татом! Найдобрішим, найвеселішим, турботливим, цікавим, розумним, мудрим і сильним! Будь ласка, приходь до мене частіше у снах. Я люблю тебе, тату!" - написала Настя.

Артистка на честь пам'яті про батька опублікувала спільне з ним відео. На ньому Олексій Іванович вітає свою дружину і доньку з Новим 2021 роком, Настя стоїть за ним, обійнявши за плечі.

Настя Каменських повідомила про горе в сім'ї: будь ласка, приходь до мене частіше у снахНастя Каменських повідомила про горе в сім'ї: будь ласка, приходь до мене частіше у снахНастя Каменських зі своїм батьком (фото:instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Олексій Йосипович Жмур (батько Насті) довгий час був капітаном збірної "Динамо" з волейболу, а потім працював концертним директором хору імені Г. Верьовки.

У коментарях до відео користувачі висловили свої співчуття смерті тата співачки.

  • Світла пам'ять світлій людині!
  • Висловлюю свої співчуття. Втрачати рідних важко.
  • Безмежна любов.
  • Господи, Настуся, тримайся. Тато завжди буде поруч з тобою...
  • Душа не вмирає, вона перероджується в новому тілі. Впевнена, він зустрінеться зі своїми рідними вже зовсім скоро.

Як ми писали раніше, засмагла Каменських умилила зізнанням Потапа на Мальдівах.

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