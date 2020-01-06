Наш скарб: дружина MONATIK'а зворушила сімейним щастям в райському місці

Сімейство насолоджується довгоочікуваним відпочинком на березі океану
За вже сформованою традицією багато знаменитостей після зустрічі Нового року відправляються погрітися кудись у теплі краї, і 2020 рік не став винятком. Наприклад, Настя Каменських і Потап знову вирушили в улюблену Мексику, а Оля Полякова з доньками - у Маямі. MONATIK наслідував їх приклад і також відвіз кохану дружину Ірину та синів Платона і Данилу до океану. Сімейство з задоволенням ділиться в мережі барвистими фото з райського містечка, проте поки що тримають у секреті, де саме вони відпочивають.
Ірина опублікувала кілька неймовірно мальовничих пейзажів з білосніжним піском і пальмами, а також зворушила мережу щасливим фото дітей. На яскравому знімку одягнені в футболки та кепки малюки біжать по кромці прибою по березі океану - як зазвичай, спиною до камери. Дмитро і його дружина воліють поки що не показувати обличчя дітей публіці, тому завжди знімають їх збоку або ззаду.
"Наш скарб", - тепло підписала кадр Ірина.
Сини Монатіка Данила і Платон (фото: instagram.com/irinamonatik)
Сам артист також виклав парочку відпускних фото з синами. На одному з них дитина біжить по пляжу, а на іншому відображений зроблений на піску напис "Платон".
"... а тепер посмішкою наших дітей я проходжу крізь злі зими... Запам'ятовуючи #КаждыйМиг секундами кожними... #ЗашиваюДушу #ВозвращаюКрышу", - прокоментував знімки Монатік.
Фото: Дмитро Монатік показав синів (instagram.com/monatik_official)
Користувачі мережі засипали пару розчуленими коментарями і активно бажають їм гарного відпочинку.
Скріншот коментарів (instagram.com/irinamonatik)
Нагадаємо, раніше MONATIK зачарував фото з дружиною і синами на березі океану.