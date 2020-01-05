Нарешті-то разом! MONATIK зачарував фото з дружиною і синами на березі океану

Співак з родиною вирушив на зимові канікули в теплу країну
MONATIK (Дмитро Монатік) за прикладом своїх колег Потапа і Насті Каменських, які відлетіли в Мексику, полетів на заслужений відпочинок з дружиною Іриною і синами – Платоном і Данилом. Співак повернувся після тривалого туру по США і дуже скучив за своїми хлопчиками, тому вирішив влаштувати сімейні канікули на екзотичному курорті. Дмитро та Ірина поділилися зворушливими знімками з відпочинку у Instagram.
Артист зробив душевний фотоколаж зі знімків підрослих синів і дружини в легкій літній сукні. Його кожані люди гуляють по берегу океану поки Дмитро, немов папараці, знімає їх зі сторони спини.
"Мої. Нарешті відпочиваємо", - підписав він мальовничу фотолистівку.
Дружина і діти Дмитра Монатіка (фото: instagram.com/monatik_official)
Ірина ж опублікувала душевний знімок чоловіка з синами. Троє її улюблених чоловіків релаксують в басейні поряд з бунгало і насолоджуються тропічними видами.
"Мої. Нарешті відпустку! Нарешті разом", - залишила коментар до знімка Ірина.
Дмитро Монатік з синами Данилом і Платоном (фото: instagram.com/irinamonatik)
За зіркову родину пораділи не тільки прихильники, але і колеги. "Іруся, добре вам відпочити!" - побажала подрузі екс-дружина Потапа, продюсер Ірина Горова. "Красиво!", - зауважила під знімком Надя Дорофєєва, а Даша Астаф'єва і музикант Євген Галич залишили смайли-сердечка.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше MONATIK зробив зворушливе зізнання про дружину і розповів про стосунки в парі.