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Нарешті-то разом! MONATIK зачарував фото з дружиною і синами на березі океану

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.01.2020 - 17:31
Нарешті-то разом! MONATIK зачарував фото з дружиною і синами на березі океану
Дмитро Монатік з дружиною Іриною (фото: instagram.com/monatik_official)

Співак з родиною вирушив на зимові канікули в теплу країну

MONATIK (Дмитро Монатік) за прикладом своїх колег Потапа і Насті Каменських, які відлетіли в Мексику, полетів на заслужений відпочинок з дружиною Іриною і синами – Платоном і Данилом. Співак повернувся після тривалого туру по США і дуже скучив за своїми хлопчиками, тому вирішив влаштувати сімейні канікули на екзотичному курорті. Дмитро та Ірина поділилися зворушливими знімками з відпочинку у Instagram.

Артист зробив душевний фотоколаж зі знімків підрослих синів і дружини в легкій літній сукні. Його кожані люди гуляють по берегу океану поки Дмитро, немов папараці, знімає їх зі сторони спини.

"Мої. Нарешті відпочиваємо", - підписав він мальовничу фотолистівку.

Нарешті-то разом! MONATIK зачарував фото з дружиною і синами на березі океану

Дружина і діти Дмитра Монатіка (фото: instagram.com/monatik_official)

Ірина ж опублікувала душевний знімок чоловіка з синами. Троє її улюблених чоловіків релаксують в басейні поряд з бунгало і насолоджуються тропічними видами.

"Мої. Нарешті відпустку! Нарешті разом", - залишила коментар до знімка Ірина.

Нарешті-то разом! MONATIK зачарував фото з дружиною і синами на березі океану

Дмитро Монатік з синами Данилом і Платоном (фото: instagram.com/irinamonatik)

За зіркову родину пораділи не тільки прихильники, але і колеги. "Іруся, добре вам відпочити!" - побажала подрузі екс-дружина Потапа, продюсер Ірина Горова. "Красиво!", - зауважила під знімком Надя Дорофєєва, а Даша Астаф'єва і музикант Євген Галич залишили смайли-сердечка.

  • Як красиво! Прекрасної відпустки, ви на неї заслужили
  • Найпрекрасніші! Гарного відпочинку!
  • Який кайф! Гарного відпочинку
  • Милота
  • Які ж ви чудові
  • Щасливі моменти, коли рідні поруч і навколо така краса
  • Вау, дуже красиво
  • Яка краса!
  • Які милі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше MONATIK зробив зворушливе зізнання про дружину і розповів про стосунки в парі.

MONATIK поділився душевною сімейною традицією напередодні новорічних свят "Такі щирі": дружина MONATIK'а розчулила щасливим фото з чоловіком з США
Новини України MONATIKДмитрий Монатик
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