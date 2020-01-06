Гаряче! Настя Каменських без білизни в одному пікантному халаті роздражнила мережу

Співачка показала жарку фотосесію з Мексики
Потап і Настя Каменських вирушили у відпустку в Канкун, Мексика, звідки регулярно надсилають шанувальникам "привіт" у вигляді яскравих і ефектних знімків. Співачка із задоволенням змінює вбрання й образи, розбурхуючи уяву шанувальників своїми перевтіленнями. Не обходиться і без романтики. Втім, теплі краї – це прекрасний привід для Насті постати перед фанами не тільки в купальнику, але і в жарких образах для гарячих кадрів, тим більше, якщо по той бік об'єктива її коханий чоловік. Так, артистка порадувала черговою порцією пікантних фото, на яких позує в одному халаті без білизни.
На зірці шовковий халатик з мереживом і прозорими вставками з боків, крізь які чітко видно, що вона не одягла білизну. Настя демонструє ефектне глибоке декольте і приймає спокусливі пози на камеру. Волосся, укладене з вологим ефектом, пронизливий погляд, чуттєві спокусливі губи лише підкреслюють сексуальність образу.
"Сексуальна енергія - це сутність жіночого, втілена в жінці (так само, як свідомість - це сутність чоловічого, втіленого в чоловікові). Ми живемо у не двоїстому Всесвіту, тому сексуальна енергія не повинна бути одна, вона повинна бути злита зі свідомістю", - поділилася філософськими роздумами співачка.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
"Сексуальна енергія, пронизана світлом свідомості, - це кохання, тому жінка - втілення кохання", – написала Настя.
Шанувальники не змогли встояти перед гарячою красунею і поспішили засипати її шквалом компліментів.
Скріншот коментарів
Також Настя опублікувала кадр в повсякденному луці біля басейну. Дівчина позує в зручних шортах лимонного відтінку і білій сорочці, зав'язаній на вузол під грудьми.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Потап вирішив не відставати від коханої і поділився своїм курортним луком, а також спільним фото з дружиною за сніданком.
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)
Раніше Настя Каменських заворожила образом гарячої мексиканки і показала свій оригінальний лук в шкіряній міні і строкатій накидці.