Гаряче! Настя Каменських без білизни в одному пікантному халаті роздражнила мережу

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка показала жарку фотосесію з Мексики

Потап і Настя Каменських вирушили у відпустку в Канкун, Мексика, звідки регулярно надсилають шанувальникам "привіт" у вигляді яскравих і ефектних знімків. Співачка із задоволенням змінює вбрання й образи, розбурхуючи уяву шанувальників своїми перевтіленнями. Не обходиться і без романтики. Втім, теплі краї – це прекрасний привід для Насті постати перед фанами не тільки в купальнику, але і в жарких образах для гарячих кадрів, тим більше, якщо по той бік об'єктива її коханий чоловік. Так, артистка порадувала черговою порцією пікантних фото, на яких позує в одному халаті без білизни.

На зірці шовковий халатик з мереживом і прозорими вставками з боків, крізь які чітко видно, що вона не одягла білизну. Настя демонструє ефектне глибоке декольте і приймає спокусливі пози на камеру. Волосся, укладене з вологим ефектом, пронизливий погляд, чуттєві спокусливі губи лише підкреслюють сексуальність образу.

"Сексуальна енергія - це сутність жіночого, втілена в жінці (так само, як свідомість - це сутність чоловічого, втіленого в чоловікові). Ми живемо у не двоїстому Всесвіту, тому сексуальна енергія не повинна бути одна, вона повинна бути злита зі свідомістю", - поділилася філософськими роздумами співачка.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Сексуальна енергія, пронизана світлом свідомості, - це кохання, тому жінка - втілення кохання", – написала Настя.

Шанувальники не змогли встояти перед гарячою красунею і поспішили засипати її шквалом компліментів.

Красуня

Просто супер

Яка ти зайка красива

Шикарна

Неймовірна

Тропічно бомбезний кадр

Шалено красива

Дуже гарна, прямо королева краси

Бомба

Сексуальна малятко

Скріншот коментарів

Також Настя опублікувала кадр в повсякденному луці біля басейну. Дівчина позує в зручних шортах лимонного відтінку і білій сорочці, зав'язаній на вузол під грудьми.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап вирішив не відставати від коханої і поділився своїм курортним луком, а також спільним фото з дружиною за сніданком.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Раніше Настя Каменських заворожила образом гарячої мексиканки і показала свій оригінальний лук в шкіряній міні і строкатій накидці.