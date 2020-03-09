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Сам собі заздрю: Потап показав фото красуні дружини на Голосі країни 10

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.03.2020 - 10:54
Сам собі заздрю: Потап показав фото красуні дружини на Голосі країни 10
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських вибрала ефектний образ для появи на вокальних боях

У неділю, 8 березня відбувся святковий випуск шоу Голос країни 10 - у проекті почалися вокальні бої. Потап, який разом з сином Андрієм мило привітали в мережі дівчат з Міжнародним жіночим днем, поділився в Intagram яскравим фото з ефіру, на якому показав свою кохану дружину і колегу по подвійному тренерському кріслу Настю Каменських.

Співачка з'явилася в ефірі в ефектному трендовому образі - чорному комбінезоні з білими смугами, що складається з корсетного верху і велосипедок. Це вбрання відмінно підкреслило тонку талію і пишний бюст Каменських. Зверху артистка накинула об'ємний білий піджак з яскравими принтами. Волосся вона прибрала за вуха і закріпила красивою шпилькою.

На фото Настя сидить у тренерському кріслі і чарівно посміхається на камеру, приклавши одну руку до щоки.

"Пощастило мені, сам собі заздрю, зустрічаюся з тренершею з Голосу", - зворушливо прокоментував кадр Потап.

Сам собі заздрю: Потап показав фото красуні дружини на Голосі країни 10

Фото: Настя Каменських instagram.com/realpotap)

Дружина продюсера відповіла на це цілим набором смайликів в коментарях.

Користувачі мережі погодилися з Потапом і обсипали Настю компліментами.

  • Так ви взагалі везучий)))
  • Красуня. Настя просто вогонь!!!
  • Молодець Олешка таку женшин домігся
  • Потап ти дуже класний!!!
  • У Вас,Потап, дуже красива дружина
  • @realpotap @kamenskux ви ідеальна пара!!!
  • Ну це так
  • Ви неймовірні
  • Ой все! Хороша киця!
  • Молодець Альошка таку женшин
  • Так, таки пощастило... вона неймовирна. а все тому, що Ви разом і Настя з кожною хвилиною все краще і краще!!

Сам собі заздрю: Потап показав фото красуні дружини на Голосі країни 10

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

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Новини України Настя КаменськихПотапГолос країни 10
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