Сам собі заздрю: Потап показав фото красуні дружини на Голосі країни 10

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських вибрала ефектний образ для появи на вокальних боях

У неділю, 8 березня відбувся святковий випуск шоу Голос країни 10 - у проекті почалися вокальні бої. Потап, який разом з сином Андрієм мило привітали в мережі дівчат з Міжнародним жіночим днем, поділився в Intagram яскравим фото з ефіру, на якому показав свою кохану дружину і колегу по подвійному тренерському кріслу Настю Каменських.

Співачка з'явилася в ефірі в ефектному трендовому образі - чорному комбінезоні з білими смугами, що складається з корсетного верху і велосипедок. Це вбрання відмінно підкреслило тонку талію і пишний бюст Каменських. Зверху артистка накинула об'ємний білий піджак з яскравими принтами. Волосся вона прибрала за вуха і закріпила красивою шпилькою.

На фото Настя сидить у тренерському кріслі і чарівно посміхається на камеру, приклавши одну руку до щоки.

"Пощастило мені, сам собі заздрю, зустрічаюся з тренершею з Голосу", - зворушливо прокоментував кадр Потап.

Фото: Настя Каменських instagram.com/realpotap)

Дружина продюсера відповіла на це цілим набором смайликів в коментарях.

Користувачі мережі погодилися з Потапом і обсипали Настю компліментами.

Так ви взагалі везучий)))

Красуня. Настя просто вогонь!!!

Молодець Олешка таку женшин домігся

Потап ти дуже класний!!!

У Вас,Потап, дуже красива дружина

@realpotap @kamenskux ви ідеальна пара!!!

Ну це так

Ви неймовірні

Ой все! Хороша киця!

Молодець Альошка таку женшин

Так, таки пощастило... вона неймовирна. а все тому, що Ви разом і Настя з кожною хвилиною все краще і краще!!

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Раніше дружина Потапа Настя Каменських без грама косметики на обличчі похвалилася ніжним букетом і розповіла про значення троянд різних відтінків.