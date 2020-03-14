Будьте сміливими і чесними: стильна Настя Каменських поділилася своїми правилами життя

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка підкорила ефектним образом і життєвими одкровеннями

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram і практично кожен день радує шанувальників новими фото або відео. Останнім часом вона також стала розвивати свій канал в мега-популярній молодіжній мережі Tik Tok, де у неї вже більше 560 тисяч підписників. Співачка демонструє стильні і яскраві образи, а також публікує забавні короткі відео на різні теми.

У новій публікації артистка підкорила ефектним луком в діловому стилі - Настя відображена в сірому шкіряному піджаку. При цьому волосся зірки акуратно вкладене м'якими хвилями за спину, а у вухах можна побачити масивні сережки з безліччю блискучих каменів. А помада винного відтінку прекрасно відтіняє її засмаглу шкіру.

У підписі до ефектного кадру Каменських вирішила поділитися з фоловерами своїми правилами життя.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Сьогодні хочу поділитися з вами деякими моїми думками і правилами життя. Завжди і в будь-якій ситуації:

Будьте свідомими і уважними

Будьте позитивно налаштованими, адже думки матеріальні. Все, про що ви думаєте, має властивість збуватися. Якщо це по-доброму і щиро. Загадайте сьогодні бажання, яке ви хотіли б, щоб збулося

Поважайте. Себе і оточуючих. І приймайте. З усіма перевагами і недоліками. Кожен з нас має свої приколи

Будьте сміливими і чесними. Перед самими собою... і з іншими

Працюйте, працюйте на собою, своїми звичками, вони формують наш характер

Думки повинні бути добрими

Будьте порядні

Виймайте з кожного дня урок - життя вчить нас. Це найсуворіший учитель

Кохайте

Здоров'я всім!" - написала знаменитість.

Підписники Насті дякують їй за такі прекрасні, мудрі поради і не забувають обсипати компліментами.

Ну що за жінка така неймовірна?

ти Наша красуня! Ти така гарна!

Милашка

Неочікувала, що у вас на сторінці можна прочитати таке. Це дуже правильні настанови для людей. Я щиро вірю, що до вас люди дослухаються. Головне в житті любов! До усього що нас оточує!!! Вірю в добро

Спасибі, янголятко

І вам! І ви неймовірно праві) бережіть себе і нехай у всіх все буде добре!!!!!

Кльова

Чудова

Непогані думки в гарній голові

Дякую за позитивчик і вам Здоров'я та Любові

Настюша, обожнюю. Щасливий Потап

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, чоловік Каменських Потап дав поради, як захиститися від коронавіруса.