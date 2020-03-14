Будьте сміливими і чесними: стильна Настя Каменських поділилася своїми правилами життя

Співачка підкорила ефектним образом і життєвими одкровеннями
Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram і практично кожен день радує шанувальників новими фото або відео. Останнім часом вона також стала розвивати свій канал в мега-популярній молодіжній мережі Tik Tok, де у неї вже більше 560 тисяч підписників. Співачка демонструє стильні і яскраві образи, а також публікує забавні короткі відео на різні теми.
У новій публікації артистка підкорила ефектним луком в діловому стилі - Настя відображена в сірому шкіряному піджаку. При цьому волосся зірки акуратно вкладене м'якими хвилями за спину, а у вухах можна побачити масивні сережки з безліччю блискучих каменів. А помада винного відтінку прекрасно відтіняє її засмаглу шкіру.
У підписі до ефектного кадру Каменських вирішила поділитися з фоловерами своїми правилами життя.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
"Сьогодні хочу поділитися з вами деякими моїми думками і правилами життя. Завжди і в будь-якій ситуації:
Здоров'я всім!" - написала знаменитість.
Підписники Насті дякують їй за такі прекрасні, мудрі поради і не забувають обсипати компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, чоловік Каменських Потап дав поради, як захиститися від коронавіруса.