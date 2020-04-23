Нагадування про найважливіше: Каменських в піжамі і без макіяжу зворушила визнанням

Настя Каменських під час карантину багато спілкується зі своїми шанувальниками і намагається разом з ними навчитися чогось корисного і змінитися в кращу сторону. Співачка навіть влаштувала 21-денний марафон в мережі, в рамках якого регулярно ділиться лайфхаками, корисними порадами з різних сфер життя і заряджає мотивацією. Так, нещодавно артистка розкрила секрет міцних стосунків у парі і зазначила, що дуже важливий баланс.

А в новій публікації Настя показала свій милий ранковий лук, а також вирішила поділитися значенням ланцюжка, який вона часто носить. На фото зірка позує, стоячи біля ліжка в чарівній піжамі чорного кольору, що складається з сорочки і коротких шортиків. Співачка зібрала волосся у високий хвіст і грайливо посміхається, прикривши рот руками. При цьому на обличчі дівчини немає ні краплі косметики.

Каменських зізналася, що її улюблений ланцюжок нагадує їй про найважливіше в житті.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Ви напевно помітили, що я часто ношу на шиї ланцюжок з написом "love" Таке банальне слово, сенс і силу якого багато хто вже не помічають. Але ж стільки в ньому насправді сенсу. І сенсом воно наповнює все навколо. Кохати і бути коханим. Найважливіше завжди найпростіше. Це диво і дар, який ніколи не можна сприймати як даність. Тому мій ланцюжок на шиї - це нагадування про найважливіше у цьому світі. Про кохання", - поділилася зворушливим визнанням дружина Потапа.

Фолловери погодилися з Настею і залишили їй чимало теплих відгуків.

Так любов відмінне почуття і дуже потрібно людству

Жити любов'ю

КРАСИВА

Така красива і щаслива, ваші очі наповнені любов'ю

Згоден це дар

Прикольний костюмчик) теж такий хочу.

Шикарна

Як це мило. Ви прекрасні,Ви мене надихаєте, спасибі

Ми напевно помітили,як ви добре схудли!Умничка

Настя, ти незвичайна!!

всемогутня Любов і перемагає. добре так собі нагадувати:)

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розповіла про секретні способи усе встигати.