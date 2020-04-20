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Їмо слона шматочками: Настя Каменських розповіла про секретні способи усе встигати

Lite » Стиль життя 20.04.2020 - 17:32
Їмо слона шматочками: Настя Каменських розповіла про секретні способи усе встигати
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка навчила грамотно розпоряджатися своїм часом

Енергійна і креативна Настя Каменських не збирається сидіти на карантині, склавши руки. Вона організувала 21-денний курс по саморозвитку та особистісному зростанню, до якого може приєднатися кожен бажаючий зробити "апгрейд" свого життя. Співачка ділиться з шанувальниками корисною інформацією в своєму блозі і дає практичні поради, а також пропонує виконати вправи. Так, зірка вирішила торкнутися непростої для багатьох теми особистісного планування і розповіла, як все встигати і не витрачати час даремно.

Настя призначила понеділок днем планування, і запропонувала навчитися робити це правильно. Вона поділилася покроковою інструкцією, яка допоможе освоїти тайм-менеджмент і грамотно розпоряджатися своїм часом, не відхиляючись від графіка.

Артистка запропонувала "забарвити" понеділок в білий колір, і нагадала, що він символізує внутрішню готовність до змін і відкритість до нових можливостей. Зірка озвучила прості і дієві правила розумного планування, які допоможуть уникнути цейтноту і все встигати.

Їмо слона шматочками: Настя Каменських розповіла про секретні способи усе встигати

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Хочу поділитися з вами своїми правилами тайм-менеджменту, тобто грамотної організації своєї діяльності й часу на неї:

Завжди записуйте плани на тиждень і потім розподіліть завдання по днях. Не беріть на себе відразу занадто багато - краще менше завдань, але ті, які ви точно виконаєте.

Розпишіть постійні завдання на кожен день, які не будуть змінюватися з кожним новим тижнем. Наприклад, щодня займатися спортом 45 хвилин, читати 30 хвилин в день, приділяти 1 години для нового досвіду.

До кожної задачі прописуйте час, який потрібно для її виконання. Будьте об'єктивні, але не занадто суворі самі до себе. Тобто, щоб, коли ви приплюсуете все хвилини на всі завдання, у вас не залишилося всього 5 хвилин на сніданок, наприклад.

Їмо слона шматочками: Настя Каменських розповіла про секретні способи усе встигати

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Розпишіть завдання щодо пріоритетності.

Їмо слона шматочками - велике завдання ділимо на маленькі завдання.

Починаємо день з самої складної і неприємної справи, а саму приємну і легку залишаємо наостанок.

Якщо це стосуватися роботи, не намагайтеся брати на себе занадто багато завдань, а по можливості делегуєте їх", - порадила Настя.

Також співачка запропонувала виконати кілька практичних вправ. Наприклад, перед сном задумати найприємнішу подію на завтра, нехай навіть не глобальну. "І навіть якщо на наступний день вам зустрінуться труднощі, ви будете знати, що вас чекає щось приємне. І коли прокидаєтеся - подумайте про цю подію і налаштуйтеся на класний день!" - поділилася вона ефективним методом налаштування на позитив.

NK порадила скласти власні правила успішного планування і проаналізувати, що заважає дотримуватися загаданих справ, а заразом подумати, як усунути перешкоди. "Дайте собі на рішення короткі терміни (до місяця). І тепер складіть собі на найближчий місяць, потім на кожен з тижнів графік справ. І приступайте до його виконання вже сьогодні!" - замотивировла Настя.

Раніше Потап і Настя Каменських зарядили позитивом і поділилися кумедним весняним фото.

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