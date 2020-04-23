Не тільки віддавати, але і отримувати: Каменських поділилася лайфхаками міцних відносин

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя відзначає, як важливо знати свою кохану і близьку людину

Настя Каменських кожен день заряджає енергією свою багатомільйонну армію фоловерів. Проходить другий тиждень онлайн-курсу від Насті — "Життя в стилі NK". Під час карантину Настя вирішила ділитися з шанувальниками своїми знаннями і життєвим досвідом. Успішна красуня вже ділилася правилами тайм-менеджменту, харчування, вибору косметики і навіть писала список улюблених афірмацій — установок для щастя і впевненості в собі. Настала черга "покопатися в особистому". Так, Настя розповіла, як налагодити відносини з близькими і коханими! Як їх краще дізнатися і правильно обмінюватися з людьми позитивною енергією.

Четвер, як раніше розповідала Настя, проходить під жовтою гамою кольорів. Отже, необхідно наповнюватися добром і позитивом.

"Ні для кого не секрет, що для гармонії відносин, як і в інших сферах життя, дуже важливий баланс, в тому числі і в наповненні добром", — пише Настя.

Щоб розібратися у стосунках з близькими, Каменських радить наступні кроки:

1. Робимо табличку: пишемо список близьких людей і по кожному з них напишемо: що він любить, який колір, яку їжу, про що мріє, що б хотів отримати на найближчий свято, День народження або на Новий рік, що загадує кожен вечір. Ця практика прояснить, наскільки добре ми знаємо своїх близьких, наскільки уважно до них ставимося.⠀

2. Якщо ви виявите пробіли, їх потрібно заповнити. Поговоріть з близькими під час вечері або за чашкою чаю/кави. А якщо виявиться, що ви все знаєте - це прекрасно. Подумайте, який подарунок ви можете зробити прямо сьогодні. Не обов'язково щось купувати, це навіть не обов'язково має бути річ. Найкраще, щоб це були емоції, прекрасні спогади, чай/кава в ліжко, улюблене блюдо на вечерю, спільне проведення часу, теплі слова.

3. Далі напишіть окремо ім'я кожного вашого близького і запишіть, які у вас зараз стосунки і у другій колонці - якими ви хотіли б, щоб ці відносини були. А в третій запишіть, які особисто ваші 3-5 дій зможуть поліпшити ваші стосунки з цією конкретною людиною.

4. Звичайно, в будь-яких відносинах важливо не тільки віддавати, але і отримувати. Адже це закон балансу. Завжди почніть з себе, але якщо раптом ви розумієте, що вам не вистачає чогось у відносинах - попросіть те, що ви б хотіли отримати від людини (але ваше бажання має бути сумірним з можливостями). Може, якщо ви щодня готуєте сніданки, обіди та вечері, вам було б приємно отримати чашку кави в постіль у вихідний день! ⠀

5. Поговоріть з цією людиною, дуже м'яко і спокійно: що він дуже важливий і дорогий вам ;ви були б дуже йому вдячні, якщо...

“Всі ми по-різному дивимося на світ, щоб донести щось іншій людині, потрібно бути эмпатичным, тобто відчувати інших людей, поважати їх емоції і настрій. І не соромтеся говорити про почуття, розкрийтеся перед своїми близькими і вони розкриються вам назустріч. Бажаю вам любові і балансу в життя. І обов'язково наповнюйтеся сьогодні жовтим!" — підсумувала Настя.

Фолловери співачки залишили їй також хвилю позитиву у вигляді приємних коментарів:

"Ти мотивуєш"

"Дякую за поради, взагалі дякую за все"

"Дякую вам за прекрасний ранок, і настрій"

"Дуже класні поради та завдання"

“Сьогодні мій найкращий день удвічі! У мій день народження НК вибрала мій улюблений колір"

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розповіла про секретні способи усе встигати.