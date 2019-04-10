"Натяки на шоу-бізнес": Григорій Решетник розповів, як перевтілювався в супердівчинку

Телеведучий Григорій Решетник взяв участь у новому проекті Студії "Квартал 95" і "Нового каналу" - Improv Live Show. У шоу немає сценарію і заготовок, тому зірковим гостям доводиться демонструвати свої акторський і талант імпровізації.

– Сьогодні все було весело! – поділився ведучий враженнями про участь у шоу "Нового каналу". – Грати на сцені я почав, напевно, з самого дитинства. Пам'ятаю, в початкових класах батьки влаштовували концерти в школі – і чомусь їм завжди було смішно, коли хлопці переодягалися у дівчаток, а дівчатка – у хлопчиків. Так от, коли я переодягався в дівчинку – всі захоплювалися моїм образом: "Вау, ти – супердівчинка!" Напевно, вже тоді це були натяки на шоу-бізнес (сміється).

Improv Live Show - Випуск 3 - 05.04.2019

Двоє синів Григорія зараз ходять в садок, але дівчата не грають, а грають самих себе і казкових персонажів.

– Вони обидва вже багато знімалися, особливо старший на п'ять років. Але більш творча особистість у нас молодший, Діма. А Іван більше в собі, хоча мені здається, що потім все зміниться і буде навпаки. Але зараз Діма у свої без малого два роки дуже шустрий хлопчик, слухає всіх, копіює, веселиться, любить бути на виду.

Команда Improv Live Show

Improv Live Show виходить по п'ятницях о 19:00 на "Новому каналі".

Нагадаємо, раніше технолог по консервації Ольга Бендерська, експерт проекту "Нового каналу" - "Таємний агент" розповіла, як правильно вибирати магазинні соки.

Також ведуча проекту "Ревізор. Магазини" Ірина Хоменко розповідала, як повернутися здоровим з торгового центру.