Щоб смачно і корисно: експерт розповіла, як вибирати магазинні соки

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Чи корисно пити магазинні соки і як їх вибирати - 4 лайфхака від "Таємного агента"

На полицях супермаркетів вражаюча різноманітність соків і нектарів. Але як вибрати напій, щоб втамувати спрагу, а не нашкодити собі? І чи можна його пити, скільки душі завгодно? Допомогла розібратися технолог по консервації Ольга Бендерська, експерт проекту "Нового каналу" - "Таємний агент".

№1 Читайте упаковку!

Завжди звертайте увагу на те, що написано на пачці. Якщо є відмітка ДСТУ, то кількість барвників, підсолоджувачів, консервантів і ароматизаторів у цьому напої знаходиться в допустимій нормі.

№2 Відсоток соку в напої – це важливо

Саме меншу кількість соку знаходиться в сокових напоїв – максимум 12 %. Відповідно, і вітаміном там буде менше. У соках - 100 %, а в нектарах – від 25 % до 50 % соку. Якщо написано, що сік відновлений, то він виготовлений з концентрату. Вважається, що концентрат зберігає більшість корисних речовин. А ось найкорисніший сік - прямого віджиму. Він виготовляється шляхом переробки фруктів безпосередньо після збору.

№3 Знайте міру!

Всі 100%-і соки повинні бути повністю натуральними. Виробник зобов'язаний виготовляти їх з максимальною часткою цього соку. Але! Постійне вживання цього напою може негативно впливати на організм. В одній склянці соку людина може отримати до 4-5 грамів кислоти. Тому допустима норма в день - 1-2 склянки соку для дорослого.

№4 Правильно вибирайте тару

Кращий спосіб зберігання консервованої продукції - скляна тара. Скло не дозволяє вступати соку в реакцію. Максимальний термін зберігання – 2 роки. В пластиці й тетра-тарах сік можна зберігати не більше року! Тому що такий вид упаковки вступає в реакцію з соком і починається бродіння.

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