Як повернутися здоровим з торгового центру? Поради від ведучої "Ревізор. Магазини"

Телеведуча Ірина Хоменко (фото: прес-служба)

Ірина Хоменко попередила про приховані небезпеки на популярних локаціях в торгових центрах

Ведуча проекту Нового каналу "Ревізор. Магазини" і "Таємний агент. Пост-шоу" Ірина Хоменко обожнює проводити час із сином в ТРЦ. Але виробила для себе правила поведінки в подібних місцях.

"В торгових центрах зараз є взагалі все! — розповіла ведуча "Нового каналу", — Це свого роду перезарядка. Можливість на кілька годин відпочити і відволіктися. Деяким допомагає шопінг, деякі люблять почитати книжку, поки дитина грає в дитячій кімнаті. Деякі обожнюють аквапарк. Ми з Дамірчиком для своїх походів зазвичай вибираємо будні дні. У вихідні там купа людей, і далеко не всі приходять здоровими... Все-таки ТРЦ — палиця про два кінці. Чи принесе це вам користь і радість? І, найголовніше, чи не захворієте ви після?"

Аквапарки

"В аквапарках хлорки більше, ніж води! Після його відвідин у мене очі ще два тижні потім були червоні! Плюс, насторожує, що ніхто не просить довідку від лікаря. А ви йдете туди зі своєю дитиною! Тому я вважаю, у аквапарки можна йти, якщо вони біля моря. Як мінімум, солона вода припиняє всілякі інфекції — і є більше шанс не захворіти. А ось у київські аквапарки я поки не рекомендую ходити..."

Ведуча "Нового каналу" Ірина Хоменко

Фудкотри

"Ми живі люди і теж їмо в ТРЦ. Але тільки в перевіреному місці! Рекламувати цей заклад я не буду, скажу лише, що це не фаст-фуд і не суші. В нашому улюбленому закладі Даміру готують парову курячу котлетку і картопельку пюре. А я — любителька супів і салатів. Порада: їжте в місцях з хорошою репутацією".

Кіно

"Ми любимо ходити в кіно – от і сьогодні йдемо з малюком на прем'єру. Я завжди ношу з собою стеріліум і вологі серветки. Протираю окуляри, ручки крісла, пшикаю наші сидіння і місця навпроти. Тому що дитина береться за них руками. А їжу в кінотеатрі ми просто не купуємо — завжди беру з собою курагу, горішки і воду".

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