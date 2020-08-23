Надя Дорофєєва захопила шанувальників зміїним бікіні

Артистка поділилася пікантною фотографією
Надя Дорофєєва літо проводить дуже плідно. Вона записала прощальний кліп гурту "Время и Стекло", який перед карантином оголосив про розпад після 10 років існування. Популярна співачка також готується до туру, бере участь у різних зйомках і не забуває про відпочинок в останні літні дні.
Артистка також часто засмагає у себе у дворі біля будинку. Дорофєєва поділилася зі своїми шанувальниками новою фотографією, на якій вона томно позує в бікіні в зміїний принт, засвітивши при цьому груди. Вона доповнила свій образ солом'яним капелюхом. Новий знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальники Дорофєєвої прийшли в захват від її фотографії і написали їй безліч приємних слів в коментарях.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, гаряча Надя Дорофєєва вразила значним бюстом у відвертому топі. Співачка одягла короткий топ кольору фуксії, який вигідно підкреслив її груди, зробивши декольте дуже спокусливим. При цьому зав'язки на талії позначили витончені форми співачки.
Раніше Дорофєєва викликала суперечки в мережі екстравагантним аутфітом. На кроп-топ вона наділа шовкову майку асиметричного крою з мереживом на тонких бретельках, а також світлі джинси з високою посадкою на гудзиках.