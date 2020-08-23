Надя Дорофєєва захопила шанувальників зміїним бікіні

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка поділилася пікантною фотографією

Надя Дорофєєва літо проводить дуже плідно. Вона записала прощальний кліп гурту "Время и Стекло", який перед карантином оголосив про розпад після 10 років існування. Популярна співачка також готується до туру, бере участь у різних зйомках і не забуває про відпочинок в останні літні дні.

Артистка також часто засмагає у себе у дворі біля будинку. Дорофєєва поділилася зі своїми шанувальниками новою фотографією, на якій вона томно позує в бікіні в зміїний принт, засвітивши при цьому груди. Вона доповнила свій образ солом'яним капелюхом. Новий знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники Дорофєєвої прийшли в захват від її фотографії і написали їй безліч приємних слів в коментарях.

Богиня;

Купальник космос;

Яка красуня;

Неймовірна;

Богиня якась;

Мій улюблений капелюх;

Красотулька наша.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, гаряча Надя Дорофєєва вразила значним бюстом у відвертому топі. Співачка одягла короткий топ кольору фуксії, який вигідно підкреслив її груди, зробивши декольте дуже спокусливим. При цьому зав'язки на талії позначили витончені форми співачки.

Раніше Дорофєєва викликала суперечки в мережі екстравагантним аутфітом. На кроп-топ вона наділа шовкову майку асиметричного крою з мереживом на тонких бретельках, а також світлі джинси з високою посадкою на гудзиках.