Що за мода? Надя Дорофєєва викликала суперечки в мережі екстравагантним аутфітом

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка здивувала поєднаннями в одному образі

Надя Дорофєєва відрізняється особливим почуттям стилю у виборі одягу. Її образи відрізняються автентичністю і сміливими рішеннями, а також поєднаннями. Сама артистка колись назвала свій стиль треш-гламуром, хоча в її гардеробі чимало зручних і комфортних речей, а також є дуже жіночні і сексуальні варіанти.

На свіжому знімку Надя позує в екстравагантному аутфіті – на кроп-топ вона одягла шовкову майку асиметричного крою з мереживом на тонких бретельках, а також світлі джинси з високою посадкою на гудзиках.

"Ну що, кому там було дуже спекотно?" - іронічно поцікавилася Надя, натякаючи на похолодання в Києві.

Надя Дорофєєва здивувала зухвалим поєднанням в одному образі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Вогонь!" - залишив коментар під фото співачки продюсер Ірина Горова. Думки шанувальників розділилися.

Не розумію такої моді

Моя сама стильна

Незграбно, але виглядає круто!

Чому ти така класна в будь-яких образах?

Красуня наша

Небезпечна в стилі

Красива

Ікона стилю

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва спокусила мережу голим фото на галявині біля будинку.