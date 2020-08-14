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Що за мода? Надя Дорофєєва викликала суперечки в мережі екстравагантним аутфітом

П'ятниця 14 серпня 2020 16:58
Що за мода? Надя Дорофєєва викликала суперечки в мережі екстравагантним аутфітом
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Ольвія Агаркова

Співачка здивувала поєднаннями в одному образі

Надя Дорофєєва відрізняється особливим почуттям стилю у виборі одягу. Її образи відрізняються автентичністю і сміливими рішеннями, а також поєднаннями. Сама артистка колись назвала свій стиль треш-гламуром, хоча в її гардеробі чимало зручних і комфортних речей, а також є дуже жіночні і сексуальні варіанти.

На свіжому знімку Надя позує в екстравагантному аутфіті – на кроп-топ вона одягла шовкову майку асиметричного крою з мереживом на тонких бретельках, а також світлі джинси з високою посадкою на гудзиках.

"Ну що, кому там було дуже спекотно?" - іронічно поцікавилася Надя, натякаючи на похолодання в Києві.

Що за мода? Надя Дорофєєва викликала суперечки в мережі екстравагантним аутфітом

Надя Дорофєєва здивувала зухвалим поєднанням в одному образі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Вогонь!" - залишив коментар під фото співачки продюсер Ірина Горова. Думки шанувальників розділилися.

  • Не розумію такої моді
  • Моя сама стильна
  • Незграбно, але виглядає круто!
  • Чому ти така класна в будь-яких образах?
  • Красуня наша
  • Небезпечна в стилі
  • Красива
  • Ікона стилю

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва спокусила мережу голим фото на галявині біля будинку.

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Новини України Надя Дорофеєва
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