Надя Дорофєєва зізналася, як Дантес образився на неї через новорічний сюрприз

Вже 22, 23 и 24 грудня у київському Палаці Спорту відбудеться атмосферне сімейне шоу про українські традиції «Різдвяна історія з Тіною Кароль». Під час яскравих концертів знамениті артисти виконають українські колядки в сучасному аранжуванні. Серед виконавців також буде група «Время и Стекло». Напередодні новорічних свят та Різдва Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній розповіли, як готуються до зустрічі Нового року, а також згадали про сімейні традиції.

Частиною різдвяного шоу стане найпопулярніший український гурт «ВРЕМЯ И СТЕКЛО», які готують казковий номер з надзвичайними костюмами, постановками на льодовому катку та особливими неоновими санями з оленями.

Під час підготовки до «Різдвяної історії» артисти поділилися цікавими і веселими спогадами про власне Різдво. Позитив згадав історію з дитинства, коли він разом з однокласниками записав різдвяний диск з колядками.

«Мало кому відомо, що у 3 класі, до того як голос «зламався», в мене був високий сопрано. Разом із однокласниками у дитячій академії мистецтв ми записали цілий диск колядок, де я виступив солістом. У батьків ще до того була улюблена різдвяна традиція – викликати нас з сестрою співати на усіх домашніх застіллях, а потім з’явилась ще одна – слухати наш різдвяний диск. У дитинстві ми з сестрою Лізою обожнювали колядувати! Святкувати Різдво приємно в родинному колі, але не завжди це виходить. Наприклад, минулого року ми зібрались разом, я приготував святкову вечерю – корисні страви, без традиційного майонезу. Розробив ціле меню!», - поділився історією Позитив.

А Надя Дорофєєва зізналася, який сюрприз влаштувала чоловіку Володимиру Дантесу на другий рік стосунків.

«Для мене Різдво в першу чергу асоціюється зі святковим столом. Тиждень тому у нас із Вовою був справжній новорічний настрій, і ми приготували всі традиційні святкові страви. Взагалі Вова дуже любить зимові свята та всі традиції. На другий рік наших стосунків я вирішила подарувати йому свято – власноруч прикрасила ялинку, а він образився, тому що для нього було важливо зробити це разом! Найголовніше для мене у Різдво – бути на зв’язку із рідними», - розповіла Надя.

Згадуючи свої різдвяні святкування, артисти також розповіли, які подарунки для них були найочікуванішими.

«Як справжній шопоголік, я завжди мріяла про якийсь новий одяг. Жодна іграшка не могла зрівнятися з новою сукнею або концертним костюмом. А зараз моя головна мрія – ви-хід-ні. Провести відпустку з друзями та улюбленими людьми, відпочити та перезавантажитись», - говорить Надя.

У той час Позитив просто мріяв про іграшки: «Як і всі діти, мріяв про іграшки – черепашки Ніндзя, маленькі автівки…Коли подорослішав, їхнє місце зайняли різні девайси. Зараз, коли з’явилась така можливість, намагаюсь дарувати свято своїм близьким та планувати цей день таким чином, щоб побути разом із родиною».

Крім того, Надя Дорофєєва пожартувала про Різдво, яке запам’яталось найбільше у житті.

«Це було 5 років тому, коли ми з Вовою почали новорічний марафон 30 грудня, а завершили вже після Різдва. Смачної їжі було так багато, що Вова погладшав на 7 кг – з тих пір худне», - сміється артистка.

На сцені «Різдвяної історії» ВРЕМЯ И СТЕКЛО з’являть в образах сучасних Санта Клауса та Снігуроньки. Спеціально для цього номеру режисери-постановники створили великі неонові санки з оленями, які нагадають глядачу найдобріші новорічні казки та створять атмосферу різдвяного дива. Коли таємничий чарівник встигає за одну ніч облетіти всю планету та залишити найочікуваніші подарунки під ялинками.

Не зраджуючи своєму іміджу сучасних трендсеттерів української сцени, «ВРЕМЯ И СТЕКЛО» осучаснить популярну різдвяну композицію «Jingle bells». Гурт не тільки переаранжував відомий світовий хіт, але і поєднав її зі своєю першою україномовною піснею «Дим».

У різдвяній постановці візьмуть участь також маленькі фігуристи, які у костюмах чарівних ельфів стануть справжніми помічниками Санти. Вони разом з артистами збиратимуть подарунки у санчата, щоб потім відправити їх у новорічну подорож. З повними мішками сюрпризів Надя Дорофєєва та Позитив на казкових санях піднімуться у повітря над Палацом Спорту.

До шоу почали готуватися й інші артисти - MONATIK, DZIDZIO, KAZKA, Беz Обмежень, Олег Скрипка и ВВ, MICHELLE ANDRADE, KHAYAT, Жіночий Квартал, зірки шоу «Голос країни» и «Танці з зірками». Вони покажуть глядачам справжній перфоманс з колядками, вертепом, традиційними танцями та найнезвичнішими для себе образами.

Побачити яскраве сімейне шоу «Різдвяна історія з Тіною Кароль» наживо можна 22, 23 та 24 грудня на гала-концертах у Палаці спорту. А телеверсію концерту покаже телеканал «1+1» на різдвяні свята.