ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Різдвяна історія з Тіною Кароль": співачка дасть святкові концерти в Києві

Lite » Афиша 06.09.2019 - 12:15
Тіна Кароль (прес-служба)
Тіна Кароль (прес-служба)

22.12.2019-24.12.2019

Разом з телеканалом 1+1 та проектом "Здійсни мрію" Тіна Кароль запрошує всіх своїх шанувальників зустріти Новий рік і Різдво на великих святкових галаконцертах, які відбудуться 22 грудня (16-00 і 20-00), 23 і 24 грудня у столичному Палаці спорту.

Учасниками вражаючого дійства на сцені стануть видатні персоналії, які вразили своїми історіями і досягненнями у році, що минає. Артисти, спортсмени, політики, громадські діячі і талановиті діти - Тіна Кароль збере кращих з кращих для святкування "головної ялинки країни".

"Різдвяна історія з Тіною Кароль" - це мультижанровое шоу, яке об'єднує музику, культуру і соціальну місію. На концертах співачка разом з чуттєвим проектом "Здійсни мрію" втілить в життя великі мрії маленьких дітей, щоб подарувати їм радість і надію. Не залишить Тіна без уваги і глядачів у залі, адже прямо під час концерту будуть розіграні цінні новорічні подарунки серед тих, хто прийшов на це шоу!"

&quot;Різдвяна історія з Тіною Кароль&quot;: співачка дасть святкові концерти в Києві

"Проектом "Різдвяна історія" я хочу об'єднати нас святом української музики, нагородити громадською увагою і визнанням справжніх героїв цього року, відродити традиції колядок, отримати задоволення від новорічного свята в колі друзів, сім'ї і своїх кумирів! Адже поки живі традиції - жива країна", - каже Тіна Кароль.

&quot;Різдвяна історія з Тіною Кароль&quot;: співачка дасть святкові концерти в Києві

Телеканал 1+1 покаже телеверсію галаконцерту "Різдвяна історія з Тіною Кароль" на різдвяні свята.

"Для нас одночасно почесно і відповідально створити разом з Тіною Кароль продовження «Різдвяної історії» на сцені Палацу спорту. Глядачів чекає приголомшливе сімейне шоу, де зірки поділяться з вами своїми потаємними новорічними мріями. Режисер-постановниками і телеверсії концерту стануть Наталія Рівненська, Наталія Лисенкова і Марія Григоращенко. Знімати шоу ми плануємо на більш 15 камер! Це буду душевний різдвяний концерт, який стане традицією", - говорить Володимир Завадюк, керівник управління Big entertainment shows 1+1 Production.

&quot;Різдвяна історія з Тіною Кароль&quot;: співачка дасть святкові концерти в Києві

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся