Надя Дорофєєва, Позитив, Джамала і Дзідзьо показали архівні дитячі фото

Напередодні Міжнародного дня захисту дітей тренера найдобрішого вокального шоу країни "Голос. Діти-5" розповіли, якими вони були у дитинстві та показали архівні кадри з дитинства.

Артист Дзідзьо розповів, що був дуже скромною дитиною і гарно навчався. У 6 років він поступив до музичної школи, а з 10-ти років вже вигравав на конкурсах всі призові місця. Але і побешкетувати майбутній артист міг. Дзідзьо згадує один вчинок, за який йому навіть було соромно: "Якось у школі ми бавилися в таку гру: приходили раніше, ще до уроків, виключали в класі світло, і як тільки хтось заходив - махали перед ним віником, щоб налякати. І от одного разу я був тим, хто махає віником. А в клас як раз зайшла вчителька, і вийшло, що я махнув віником просто перед її обличчям. Соромно було страшно! Просив вибачення".

Дзідзьо в дитинстві

Соліст гурту "Время и Стекло", Позитив поділився, що також був дуже скромним, сором’язливим, але разом з тим, досить творчою дитиною. Примірною поведінкою відрізнялася і його колега Надя Дорофєєва.

"Я у дитинстві була слухняною. Але якщо робила щось погане, то мене обов’язково ловили на цьому. Тому мені не вдавалося якось хуліганити, і зараз я роблю все будучи дорослою", - ділиться Надя.

Надя Дорофєєва в дитинстві

Олексій Завгородній в дитинстві

Співачка та молода мама Джамала розповіла, що її дитинство було дуже насиченим, захоплюючим, музичним та сповненим спілкуванням з однолітками та дорослими. Джамала ділиться спогадами: "Батьки мене не обмежували у моїй дитячій свободі, моїх інтересах та допитливості. Так, я розуміла, що не можна перебивати дорослих, у мене є режим дня, але в той же час була максимальна свобода - доступ до музики, ТБ-програм, фільмів. Батьки регулювали мій доступ до ТБ, але я мала можливість дивитися "Хеллоу, Доллі!","Охоронець" та інші фільми з приголомшливими саундтреками. Я дивилася і насолоджувалася музикою з цих кінофільмів".

Джамала в дитинстві

Джамала (фото: instagram.com/golos.dity)

Надя Дорофєєва, Позитив, Дзідзьо та Джамала пройшли довгий шлях від дитячих конкурсів до звання найпопулярніших артистів українського шоу-бізнесу, їхні хіти посідають вершини музичних чартів. Сьогодні артисти діляться своїм досвідом з маленькими вокалістам проекту "Голос. Діти-5" (1+1) та допомагають їм знайти свій шлях до музичної мрії.

Ще більше цікавих виступів і яскравих вокалістів можна побачити в новому сезоні "Голос. Діти-5" щонеділі о 21:00 на телеканалі "1+1".