Надя Дорофєєва пошкодувала про те, що зробила із зовнішістю

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Експерименти із зовнішністю для артистки на цей раз закінчилися лікуванням

Не минуло й кількох днів, після публікації фото Наді Дорофєєвої зі зміненим іміджем, як в мережі з'явилися фотоподтвеждения того, що співачці тепер доводиться лікувати шевелюру, від негативних результатів екстремального окрашування.

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що співачка групи "Время і Стекло" Надя Дорофєєва нещодавно здивувала шанувальників новим кольором волосся. Вона перефарбувала своє темно-русяве волосся в блонд з сріблястим подтоном, який виснажив пасма на стільки сильно, що це було дуже помітно навіть на фото.

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники в Instagram розкритикували новий імідж артистки і відзначили, що вона стала виглядати набагато старше своїх років.

Скріншот: Коментарі під постом Наді Дорофєєвої (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Фу! Я не розумію як таке може сподобатися?! Надя завжди така красуня, а тут..."

"Виглядаєш на сороківку"

"Тому що НІ. У цьому образі ти свою сутність втрачаєш. Це не твоє"

"Що з зачіскою? Надь, сумуємо за амбре"

"Якщо чесно, то тобі іде з темним волоссям", - не оцінили "нову Надю" підписники.

Через кілька днів Надя в сториз опублікувала нове фото з салону, на якому вона сиділа з синім рушником на голові. В доповненні з жовтим светром кольорова гамма фото нагадала прапор України.

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Патріотичне лікування волосся", - написала Надя, підтвердивши, що процедура фарбування не пройшла не помітно для її шевелюри.

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Крім того, ми писали про незвичайне фото Наді Дорофєєвої в купальнику на тлі лебедів, яке вона зробила на відпочинку в Дубаї.

10 фактів про Надю Дорофєєву (Відео: РБК-Україна)