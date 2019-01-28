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Надя Дорофєєва пошкодувала про те, що зробила із зовнішістю

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2019 - 14:30
Надя Дорофєєва пошкодувала про те, що зробила із зовнішістю
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Експерименти із зовнішністю для артистки на цей раз закінчилися лікуванням

Не минуло й кількох днів, після публікації фото Наді Дорофєєвої зі зміненим іміджем, як в мережі з'явилися фотоподтвеждения того, що співачці тепер доводиться лікувати шевелюру, від негативних результатів екстремального окрашування.

Надя Дорофєєва пошкодувала про те, що зробила із зовнішістю

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що співачка групи "Время і Стекло" Надя Дорофєєва нещодавно здивувала шанувальників новим кольором волосся. Вона перефарбувала своє темно-русяве волосся в блонд з сріблястим подтоном, який виснажив пасма на стільки сильно, що це було дуже помітно навіть на фото.

Надя Дорофєєва пошкодувала про те, що зробила із зовнішістю

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники в Instagram розкритикували новий імідж артистки і відзначили, що вона стала виглядати набагато старше своїх років.

Надя Дорофєєва пошкодувала про те, що зробила із зовнішістю

Надя Дорофєєва пошкодувала про те, що зробила із зовнішістю

Надя Дорофєєва пошкодувала про те, що зробила із зовнішістю

Надя Дорофєєва пошкодувала про те, що зробила із зовнішістю

Скріншот: Коментарі під постом Наді Дорофєєвої (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Фу! Я не розумію як таке може сподобатися?! Надя завжди така красуня, а тут..."

"Виглядаєш на сороківку"

"Тому що НІ. У цьому образі ти свою сутність втрачаєш. Це не твоє"

"Що з зачіскою? Надь, сумуємо за амбре"

"Якщо чесно, то тобі іде з темним волоссям", - не оцінили "нову Надю" підписники.

Через кілька днів Надя в сториз опублікувала нове фото з салону, на якому вона сиділа з синім рушником на голові. В доповненні з жовтим светром кольорова гамма фото нагадала прапор України.

Надя Дорофєєва пошкодувала про те, що зробила із зовнішістю

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Патріотичне лікування волосся", - написала Надя, підтвердивши, що процедура фарбування не пройшла не помітно для її шевелюри.

Читайте також, про нічні одкровеннях від співака Володимира Дантеса, чоловіка Наді Дорофєєвої.

Крім того, ми писали про незвичайне фото Наді Дорофєєвої в купальнику на тлі лебедів, яке вона зробила на відпочинку в Дубаї.

10 фактів про Надю Дорофєєву (Відео: РБК-Україна)

Надя Дорофєєва "сфотографувалася" із зіркою з "Гри Престолів" "Стиль — килим": Надя Дорофєєва показала, як виглядала 10 років тому
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