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Надя Дорофєєва покрасувалася в нижній білизні, засвітивши ідеальні форми

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.03.2020 - 11:48
Надя Дорофєєва покрасувалася в нижній білизні, засвітивши ідеальні форми
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя вирішила підбадьорити шанувальників у період карантину

Надя Дорофєєва, як і багато українських селебрітіс, також залишається вдома на карантині. І поки зірки гадають, чим розважати свою аудиторію на період відсутності концертів та вечірок, екс-солістка "Время и Стекло" пішла перевіреним шляхом. Поки Настя Каменських радить книги, а Катя Осадча — фільми, Дорофєєва показує пікантні кадри. Українська красуня вирішила тримати шанувальників в тонусі. І похвалилася розкішними формами.

У розділі сторіз на своїй instagram-сторінці Надя опублікувала привабливе відео, на якому позує в білизні. Красуня вирішила прорекламувати вироби від своїх улюблених брендів, якими вже давно користується.

На відео Надя позує в комплекті білизни білого кольору від TTSWTRS. На пальчиках — кільця від Guzema. Також улюбленого бренду Каті Осадчої і Маші Єфросиніної. Дорофєєва позує в розстебнутих потертих джинсах. З прикрас також — підвіска з перлиною на золотому ланцюжку. В очі кидається і кислотний манікюр оранжевого відтінку.

Також можна розглянути татуювання на тілі Наді — флористичні мотиви на зап'ясті. Знак блискавки на боці.

Надя Дорофєєва покрасувалася в нижній білизні, засвітивши ідеальні форми

Надя Дорофєєва покрасувалася в нижній білизні, засвітивши ідеальні форми

Скріншоти відео: instagram.com/aakucherenko

До речі, до цього співачка також приєдналася до багатьох своїх колег і закликала не панікувати у період карантину. Дорофєєва зазначила, що дотримуватися його, звичайно ж, важливо і потрібно. При цьому не переходити в крайнощі — "з гарним настроєм і гумором, але при цьому і з розумінням важливості".

Під час цього складного для всіх періоду Надя закликала, по-перше, довіряти перевіреним джерел, наприклад, МОЗ. А також переключитися на себе. Зробити те, що ви давно хотіли, але не знаходили час на це.

“Давно не відпочивали, не було часу почитати, подивитися концерт, не було часу доглянути себе, шкіру, волосся? Зробіть зволожуючу маску для волосся і потримайте не 3 хвилини, як раніше, а тримайте її стільки, скільки написано на упаковці. Нарешті подумайте про шкіру і побалуйте її! Є багато різних безкоштовних онлайн уроків по facefitness! Актуальненько і модно. А ще пийте багато води", — радить Дорофєєва.

Надя Дорофєєва покрасувалася в нижній білизні, засвітивши ідеальні форми

Фото: instagram.com/aakucherenko

Також Надя тепер радить не виправдовуватися і зайнятися спортом чи хоча б зарядкою. "Тепер час у вашому розпорядженні", — пише Дорофєєва.

Що ще радить Надя:

  • Почати готувати для себе і рідних. А не купувати вже готові страви.
  • Викинути старий одяг і влаштувати собі онлайн-шопінг.
  • Бути здоровими!

Тоді свій пост Надя супроводила кадром яскравої фотосесії, яка була проведена ще рік тому — навесні 2019! Вражаюче, як стала актуальна ця зйомка зараз. В кадрі Дорофєєва позує в захисній рожевої масці — в тон спортивного одягу. Тоді рекламна фотосесія пройшла в такому собі "азіатському стилі".

Час у розпорядженні: Надя Дорофєєва розсекретила корисний план на період карантину "Время и Стекло" висловилися про ревнощі, взаємну симпатію і відносиниз продюсерами
Новини України Надя Дорофеєва
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